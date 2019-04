Petro Poroshenko: Venäjän suunnitelma epäonnistui täysin

Ukrainan presidentinvaalien toisella kierroksella vastakkain ovat Volodymyr Zelensky ja Petro Poroshenko.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon mukaan Venäjä ei halunnut hänen etenevän presidentinvaalien toiselle kierrokselle.

Poroshenko toteaa Venäjän tavoitteen ”epäonnistuneen täysin”, kertoo uutissivusto Kyiv Post viitaten Radio Free Europeen.

– Ystävät, tänään me, ukrainalaiset, murskasimme Venäjän suunnitelman (Ukrainan presidentinvaalien) ensimmäiselle kierrokselle, koska he (venäläiset) eivät halunneet nähdä Poroshenkoa toisella kierroksella.

– Se epäonnistui täydellisesti, Poroshenko sanoi kannattajilleen sunnuntai-iltana.

Näyttelijä-koomikko Volodymyr Zelensky ja Poroshenko ovat etenemässä Ukrainan presidentinvaalin toiselle kierrokselle, joka on määrä pitää 21. huhtikuuta. Zelensky on selvässä johdossa, kun hieman yli puolet sunnuntain presidentinvaalien äänistä on laskettu.

Entinen pääministeri Julija Tymoshenko jäi ensimmäisellä kierroksella kolmannelle sijalle.

Poroshenko nimesi viime viikolla suurimmaksi vastustajakseen Venäjän presidentti Vladimir Putinin presidentinvaaleissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Kun minulta kysytään, kuka on liittolaiseni, vastaan, että se on Ukrainan kansa. Entä kuka on vastustajani? En häpeä sanoa sitä avoimesti – se on Putin, Petro Poroshenko twiittasi.

Poroshenko on toiminut Ukrainan presidenttinä vuodesta 2014. Saman vuoden alussa Venäjä miehitti Krimin niemimaan.

Yhdistyneiden Kansakuntien arvioiden mukaan taistelut Itä-Ukrainassa ovat tähän mennessä vaatineet lähes 13 000 kuolonuhria.

Poroshenko on tuonut kampanjassaan esille kykynsä vastustaa Venäjän toimia ja laittaa kovan kovaa vastaan.