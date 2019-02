Petro Poroshenko: Puolueettomuus ei suojaa sodalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukraina ja Georgia ovat presidentin mukaan tosiasiallisesti Naton itäinen sivusta.

Itä-Ukrainan tilannetta ei pidä Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon mukaan luonnehtia jäätyneeksi konfliktiksi, vaan Venäjän käynnistämät sotatoimet Donetskin ja Luhanskin alueella jatkuvat edelleen yötä päivää.

– Olemme kuumassa sodassa. Viimeisten 24 tunnin aikana yksi ukrainalainen sotilas on kaatunut, sotilaskuorma-autoon on osunut panssarintorjuntaohjus ja kolme sotilasta on vaikeasti haavoittunut – siis viimeisen vuorokauden aikana, presidentti Poroshenko totesi Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Sen jälkeen, kun Itä-Ukrainan sotatoimien lopettamiseen tähtäävä Minskin sopimus helmikuussa 2015 allekirjoitettiin, Ukraina on Poroshenkon mukaan menettänyt kaatuneina 948 sotilasta.

– Minulle sanotaan toisinaan, että emme saisi hermostuttaa Venäjää ja että Ukrainan tulisi sen vuoksi olla liittymättä Natoon. Haluan muistuttaa kaikille, että vuonna 2014 Ukrainalla ei ollut Nato-jäsenyysohjelmaa, vaan maallamme oli puolueettomuusstatus. Se ei kuitenkaan suojannut meitä Venäjän hyökkäykseltä.

Ainoa tehokas vastaus nykyajan turvallisuushaasteisiin Euroopassa on Poroshenkon mukaan Nato.

– Olen siksi esittänyt parlamentille perustuslain lisäyksiä, jotka koskevat Ukrainan tulevaa jäsenyyttä Natossa ja Euroopan unionissa. Kansanedustajien valtaisa enemmistö äänesti aloitteeni hyväksymisen puolesta. Jos puhutaan optimistisimmin Eurooppaan suhtautuvista maista, Ukraina lukeutuukin ensimmäisten joukkoon, Poroshenko toteaa.

Georgia ja Ukraina muodostavat presidenti9n mukaan Naton ja Euroopan itäisen sivustan. Jos Ukraina ei saavuttaisi läntisen puolustusliiton jäsenyyttä, siitä ei kärsisi vain Ukraina, vaan koko Eurooppa, hän varoittaa.

Javelinit pelottavat venäläisiä

Lännen antama tuki on presidentti Poroshenkon mukaan ollut Ukrainan turvallisuuden, vapauden ja demokratian kannalta ratkaisevan tärkeää.

– Menestys on mahdollista vain silloin, kun Yhdysvallat, Eurooppa ja koko maailma yhdistävät voimansa, hän sanoo.

USA:n Ukrainan asevoimille toimittamat Javelin-panssarintorjuntaohjukset ovat Poroshenkon mielestä kouriintuntuva esimerkki aseavun ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta. Sen jälkeen, kun ohjukset tulivat Ukrainaan, venäläispanssarien tulitoiminta on hänen mukaansa olennaisesti vähentynyt.

– Miksi niin on tapahtunut? Venäläiset panssarimiehet yksinkertaisesti kieltäytyvät etenemästä taistelukosketukseen. Tappiomme taistelukentällä ovat tämän seurauksena puolittuneet. Se on elävä osoitus tämäntyyppisen yhteistyön tuloksellisuudesta, hän toteaa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tarkkailuoperaatiota Itä-Ukrainassa presidentti kiittelee syrjässä käytävän sodan tekemisestä näkyväksi.

– Etyjin tarkkailumissio tuottaa informaatiota kaikkialle maailmaan. Sen ansiosta tapahtumia ei enää kutsuta Itä-Ukrainan konfliktiksi, vaan siitä käytetään nyt todellisuutta vastaavaa nimitystä: Venäjän hyökkäys suvereenia itsenäistä valtiota vastaan, hän sanoo.