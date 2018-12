Petri Sarvamaa vaatii Magnitski-lakia

Usean maan kansanedustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet vaativat Magnitski-lain käyttöönottoa koko Euroopassa. Alankomaiden hallitus on antanut aiheesta esityksen, joka on parhaillaan EU-jäsenmaiden käsittelyssä. Laki määräisi ihmisoikeusloukaajille merkittäviä seurauksia.

Vetoomuksen Magnitski-lain puolesta on allekirjoittanut 45 poliitikkoa 18 EU-maasta. Suomalaisista heidän joukossaan on europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.).

Ihmisoikeuskampanjoija Bill Browder on jakanut Twitterissä vetoomuksen englanninkielisen version. Siinä poliitikot vetoavat maiden hallituksia äänestämään Magnitski-lain puolesta.

Lain myötä matkustuskieltoja ja omaisuuden jäädyttämisiä määrättäisiin myös Euroopan ulkopuolella ihmisoikeuksien loukkaajille. Laki on saanut nimensä kuolleen venäläisjuristi Sergei Magnitskin mukaan.

Hermitagelle työskennellyt Magnitski paljasti tutkimuksissaan jättimäisen Venäjän viranomaisten korruptiovyyhden. Tutkinnassa Magnitski päätyi kuitenkin syytetyksi itse.

Sergei Magnitski kuoli vankilassa liki vuoden tutkintavankeuden jälkeen. Häntä oli pahoinpidelty eikä hän ollut saanut asianmukaista hoitoa.

Bill Browder on lobannut useita länsimaita asettamaan Venäjälle pakotteita Magnitskin tapauksen takia.

Euroopan ulkoministerit käsittelevät Alankomaiden esitystä 10.12.

BREAKING: 45 MP’s and MEP’s from 18 EU countries publish open letter in 27 European publications calling on the EU to pass the EU Magnitsky Act on December 10th (and not to delete Sergei Magnitsky’s name as the Dutch FM Blok suggested) pic.twitter.com/x4otVgf8hu

— Bill Browder (@Billbrowder) December 7, 2018