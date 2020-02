Petri Sarvamaa: Tyttöjen silpomisen torjuminen kehitysavun ehdoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mepin mukaan Suomessakaan silpomisesta ei tällä hetkellä käytännössä rangaista.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) esittää Euroopan parlamentin Strasbourgin täysistunnossa sitovia EU:n toimia tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi. Parlamentti äänestää huomenna julkilausumasta, jossa edellytetään EU:ta luomaan strategia silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa.

Useissa maissa naisten sukuelinten silpominen on sosiaalisesti hyväksyttyä kulttuurin ja uskonnon vuoksi. Eri arvioiden mukaan Suomessa elää 10 000 ja Euroopassa jopa 600 000 silpomisen läpikäynyttä naista.

– Naisten sukuelinten silpominen on barbaarinen käytäntö, joka on verrattavissa tyttöihin ja naisiin kohdistuvan laittoman väkivallan muihin muotoihin, kuten kunniaväkivaltaan ja ihmiskauppaan. Naisten sukuelinten silpomisen hyväksyvillä kulttuurisilla ja uskonnollisilla vakaumuksilla ei ole sijaa läntisissä liberaaleissa yhteiskunnissa, joissa pyritään varmistamaan kaikkien kansalaisten ihmisoikeudet, Sarvamaa sanoo.

Silpomismäärät ovat jopa kasvaneet, sillä käytäntö on yleistynyt väkirikkaissa muslimienemmistöisissä Indonesiassa ja Malesiassa. Monissa Afrikan maissa sukuelinten silpominen on lainsäädännöllä kriminalisoitu. Kuitenkin täytäntöönpanon valvonta on yleensä hyvin heikkoa eikä tekijöitä aseteta syytteeseen.

– Vastaavanlainen tilanne esiintyy myös Euroopan maissa. Nykyisessä rikoslaissa silpominen täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit, ja teosta sekä myös sen avustamisesta voidaan tuomita jopa 10 vuoden vankeusrangaistus. Samalla lainsäädäntö on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jonka myötä yksikään silpoja tai silpomisen salliva sukulainen ei ole saanut teoistaan tuomiota. Suomesta viedään tyttöjä esimerkiksi ulkomaille silvottaviksi. Näin ollen silpomisista ei tällä hetkellä käytännössä Suomessa rangaista, Sarvamaa toteaa.

EU:n jäsenvaltioissa naisten sukuelinten silpomista tehdään yhä enemmän vauvoille ja pikkulapsille, minkä vuoksi sitä on lähes mahdotonta havaita, koska tytöt eivät ole koulussa eivätkä riittävän vanhoja ilmoittaakseen asiasta.

– Suomen ja EU-maiden terveydenhuollon työntekijät, opetushenkilökunta ja sosiaalityöntekijät tulee velvoittaa sanktion uhalla ilmoittamaan naisten sukuelinten silpomisesta, kuten toimitaan lasten hyväksikäyttötapauksissa. Sukuelinten silvonnalle on asetettava oikea nollatoleranssi, ja sen tekijöille tai sallijoille on nostettava syytteet.