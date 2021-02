Meppi ihmettelee: Miksi Suomen rokotustahti hidastuu?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nykyisellä vauhdilla 70 prosentin rokotuskattavuuteen päästäisiin vasta yli kahden vuoden päästä.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok./EPP) hämmästelee koronavirusrokotusten hidasta etenemistä Suomessa.

– Suomalaisten rokotustahti on nyt hidastunut jo pari viikkoa. Miten tämä voi olla mahdollista? Selitykseksi ei käy maahan saadut rokotemäärät, koska ne eivät ole pienentyneet. EU:takaan ei nyt voi tästä syyttää. Mistä on kyse, Petri Sarvamaa kysyy Twitterissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan rokotettuja on nyt yhteensä 178 005 henkilöä, joista 50 222 on rokotettu viimeisten kahden viikon aikana. Aikuisista on rokotettu vasta neljä prosenttia, ja nykyisellä tahdilla 70 prosentin rokotuskattavuuden saavuttaminen veisi yli kaksi vuotta.

Virallisia tietoja keräävän Ourworldindata-sivuston mukaan Suomen rokotustahti kiihtyi tammikuun 27. päivään asti, mutta notkahti tuolloin saatavuusongelmien vuoksi. Tilanne ei vaikuta korjaantuneen AstraZenecan ensimmäisistä toimituksista huolimatta, sillä määrät eivät ole vieläkään nousseet vastaavalle tasolle.

Esimerkiksi Britanniassa rokotteita on annettu parhaimmillaan 0,66 prosentille väestöstä joka päivä, kun Suomessa korkein lukema on ollut 0,17 prosenttia päivässä.

THL:n mukaan rokotteiden toimitukset kiihtyvät vasta helmikuun lopulla, jolloin Suomeen saadaan 171 000 annosta viikossa. Maaliskuun alkuun mennessä koronarokotteita olisi saatavilla yhteensä noin 780 000 kappaletta.

