Petri Sarvamaa: Kreikan pidettävä EU:n ulkoraja kiinni

Kokoomuksen europarlamentaarikko vaatii nopeita toimia Kreikan rajavalvonnan tehostamiseksi.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) mielestä Euroopan toimien pääpainon on oltava ulkorajojen vahvistamisessa, sillä EU:n sisäinen taakanjakojärjestelmä ja turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittaminen eivät ratkaisuina toimi.

– Kreikan asia on nyt konkreettisesti meidän, ja tilanne rajalla edellyttää nopeaa ja vahvaa toimintaa. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat Turkin toimesta suunnattu rajavyöhykkeelle tavoitteenaan päästä Kreikkaan ja muihin EU-maihin. EU:n ei tule hyväksyä (Recep Tayyip) Erdoganin painostustoimenpidettä, ja siksi raja on pidettävä tiukasti kiinni. Kyse on Kreikan lisäksi koko Euroopasta ja Euroopan ulkorajasta, jonka tulee kriisin tullessa kestää. Tässä koetellaan nyt EU:n resilienssiä ja poliittista kestävyyttä, Sarvamaa sanoo.

Hänen mukaansa tilanne on selvä Turkin hallinnon vaikutusyritys, ja siinä on piirteitä hybridisodankäynnistä. Euroopan ei tule alistua kiristykselle ja Kreikan päätös olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen on tilanteessa oikea.

– Kyse on tarkasti masinoidusta operaatiosta. Istanbulista on lähetetty bussilasteittain väkeä Kreikan rajalle ohjeena ylittää raja. Rajalla on nyt monia eri kansallisuuksia, jotka ovat pitkään oleskelleet Turkissa. Kyseiset henkilöt eivät välttämättä ole suoraan Syyrian sodan pakolaisia. Samaa taktiikkaa Venäjä käytti Suomeen Lapissa vuonna 2015, jolloin ihmisille annettiin jopa polkupyöriä rajan ylittämiseen, Sarvamaa muistuttaa.

Kreikka on aktivoinut tilanteessa EU:n perussopimuksen artiklan 78.3, joka mahdollistaa erityistoimenpiteet kolmansien maiden kansalaisten äkillistä ja joukottaista maahantuloa koskevassa kriisitilanteessa.

– Ratkaisu on oikea, sillä tilanne on hyvin tulenarka. Kreikkaan on tullut viime vuoden aikana jopa 75 000 turvapaikanhakijaa, kun Suomeen tuli vain alle 2 500. Monet pyrkivät tulemaan rajan yli väkisin, ja heitä on paljon. Euroopalla on velvollisuus turvata rajansa. Muuten on riskinä, että vuoden 2015 kaltainen hallitsematon tilanne leimahtaa uudelleen koko mantereelle, ja uusi jopa miljoonien ihmisten kansainvaellus alkaa, Sarvamaa sanoo.