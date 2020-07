Petri Sarvamaa: Keksitty etämyyntikielto rikkoo EU-oikeutta

Europarlamentaarikko pitää poliisitutkinnoilla uhkailua absurdina.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) vaatii hallitusta vauhdittamaan alkoholin etämyynnin sallimista suomalaisille kuluttajille. Sarvamaan mukaan etämyyntikielto rikkoo tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta ja sorsii suomalaisia kuluttajia suhteessa muihin eurooppalaisiin.

– Tällä hetkellä etämyynti ulkomailta onnistuu kyllä Suomeen, mutta suomalaiset pienpanimoiden kaltaiset yritykset eivät saa myydä tuotteitaan etämyynnillä. Tilanne on absurdi. Eräs tamperelainen pienpanimo on ratkaissut ongelman siten, että on joutunut perustamaan kaupan Tallinnaan ja lähettämään sieltä oluita asiakkaille Suomeen. Etämyyjät ovat roikkuneet jo pitkään löysässä hirressä, ja STM on uhkaillut monia poliisitutkinnoilla, Sarvamaa lataa.

Alkoholilaki ei kiellä alkoholijuomien myyntiä Suomeen internetin välityksellä, mutta se ei sitä tarkasti myöskään salli. Juridinen asema on epäselvä, ja usein tuotteiden osto onnistuukin ulkomailta. Sen sijaan kotimaisten juomien etämyynti ja tilaaminen Suomessa on suoraan kiellettyä.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastikään julkaistussa selvityksessä kerrotaan, että ”Valvira lähettää noin 12 esitutkintapyyntöä alkoholijuomia em. tavalla toisista jäsenvaltioista suomalaisille kuluttajille myyvistä yrityksistä poliisille kesäkuussa tai elokuussa. Ongelma on, että oikeustilan selvittäminen on politisoitunut ja karnevalisoitunut.”

– STM:n virkamies Ismo Tuominen kutsuu selvityksessään oikeustilan selvittämistä politisoituneeksi ja karnevalisoituneeksi. Lainsäädäntö itsessään on johtanut hullunkuriseen tilanteeseen, jossa ulkomailta kyllä usein saa juomia kotiovelle, mutta Suomesta ei. Muualla Euroopassa vastaavia rajoituksia ei ole. Näin jätämme vapaaehtoisesti veroeurot keräämättä, vaikka juuri niitä Suomi nyt kipeästi tarvitsisi, Sarvamaa sanoo.

– Ministeriön ei kannattaisi nyt ilkkua, sillä kyse on vakavasta asiasta. Yrittäjien toimintavapautta ja kuluttajien oikeuksia kavennetaan mielivaltaisesti. Jos etämyynti sallittaisiin rehellisesti sekä ulkomailta Suomeen että kotimaan sisällä, voittaisivat siinä sekä kuluttajat että yritykset.

Sarvamaa on jättänyt alkoholin etämyynnistä kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle.