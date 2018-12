Petri Sarvamaa: Järkyttävän löysä kaivoslaki on uudistettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan luonnon tulisi olla päätöksissä etusijalla kaivosjättien voittojen sijasta.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok./EPP) mukaan vanhentunut ja epäselvä lainsäädäntö on kärjistänyt kaivosteollisuuden ympäristöongelmia.

– Lukuisat väärinkäytökset johtuvat osaltaan Suomen kaivoslaista. Se on järkyttävän huono ja löysä. Vuonna 2011 hyväksytty laki jättää epäselväksi sen, kuka on vastuussa kaivoksen ympäristövaikutuksista. Osa melko tuoreen lain määräyksistä on 1800-luvulta: malmiesiintymä kuuluu sille, joka ensimmäisenä varaa alueen malminetsintää varten, Sarvamaa kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

– Lisäksi kaivosyhtiöiltä vaaditut alhaiset maksut heikentävät veronmaksajien asemaa ja malminetsintälupia myönnetään liian helposti esimerkiksi luonnonsuojelualueiden lähelle.

Hänen mukaansa kaivosten vaikutukset muihin elinkeinoihin olisi huomioitava nykyistä tarkemmin.

– Erityisesti Pohjois-Suomessa kysymys on vaikea. Lapin ainutlaatuista luontoa on suojeltava. Toisaalta työpaikkojen kaikotessa tarve uusille elinkeinoille on kova. Helposti vastakkain asetetaan matkailuala sekä kaivoksen mukanaan tuomat työpaikat.

– Jokaista kaivoshanketta käsiteltäessä tulisi tarkkaan arvioida sen kokonaisvaikutukset paikalliseen talouteen. Kaivosluvista päätettäessä luonnon on oltava etusijalla kansainvälisten kaivosjättien voittojen sijaan, Petri Sarvamaa sanoo.

Europarlamentaarikko kertoo pitävänsä kaivoslain puutteita esillä myös Brysselissä.

– Jokaisen suomalaisen vastuulla on kantaa huolta kotimaamme luonnosta. On huolestuttavaa, ettei EU:n ympäristölainsäädännön periaatteita ole kirjattu kaivoslakiin. Ne takaisivat, että kaivoksia perustettaisiin vain silloin, kun se on varmasti kannattavaa, ja samanaikaisesti kaikki voitava olisi tehty luonnon suojelemiseksi.

– Tarvitsemme uuden kaivoslain, joka tukee Suomen rikkaan maaperän mineraalien vastuullista hyödyntämistä. Järkevästi laadittu laki ottaisi huomioon ympäristön ja samalla tukisi uusia innovaatioita kaivosalalla, Sarvamaa toteaa.