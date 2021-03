Petri Sarvamaa: Fideszin ero suuri helpotus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusvaltioperiaatteen neliraajajarrutus oli monelle viimeinen tikki, toteaa europarlamentaarikko.

Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok.) iloitsee, että Unkarin pääministerin Viktor Orbánin Fidesz-puolueen jäsenyys EPP-ryhmässä päättyy viimeinkin.

– Fideszin eroaminen on suuri helpotus ja historiallinen päivä EPP:lle, kokoomukselle ja Euroopalle. Käytännössä koko ryhmä suurimpia puolueita myöten on menettänyt viimeisenkin uskonsa Orbániin. Oikeusvaltioperiaatteen neliraajajarrutus oli monelle viimeinen tikki, Sarvamaa sanoo.

– Toteuttamamme sääntöuudistus mahdollisti tämän tilanteen, sillä olisimme joka tapauksessa käynnistäneet eromenettelyn saman tien. Uudistus on merkittävä, sillä aiemmin päätöstä ei ole ollut sääntöjen puitteissa mahdollista tehdä. Protestina tälle uudistukselle Orbán ilmoitti Fideszin eroavan EPP-ryhmästä, hän jatkaa.

Uusien sääntöjen mukaan EPP-ryhmä voi erottaa ja jäädyttää jäsenyydestään kansallisia jäsendelegaatioita kokonaisuudessaan.

Sarvamaa on pitkään edistänyt oikeusvaltioperiaatetta Euroopassa toimimalla muun muassa parlamentin oikeusvaltioneuvottelijana juuri hyväksytyssä EU-rahoituksen ja oikeusvaltion kunnioituksen kytkevässä lainsäädännössä.

Lisäksi hän on ajanut Fidesz-puolueen erottamista EPP:stä, ja on ollut keskeisenä toimijana mukana laatimassa tuoretta sääntöuudistusta. Kokoomus on puolueena ajanut aktiivisesti Fideszin erottamista jo vuosien ajan, ja päätöstä voidaan pitää voittona kokoomuksen eurooppa-poliittiselle linjalle.

– Saimme sääntöuudistuksessa taaksemme laajan koalition jäsenmaita pohjoismaista Benelux-maihin, Puolaan ja Itävaltaan sekä tärkeimpänä Saksaan ryhmäjohtoa myöten. Unkari on pyrkinyt jarruttamaan uudistusta toistuvasti. Orbán ymmärsi vetää johtopäätökset ja lähteä ryhmästä itse, ennen kuin olisi joutunut erottamismenettelyn syyniin, Sarvamaa sanoo.

Hänen mukaansa Fidesz on pitkään polkenut demokraattisia arvoja ja rakentanut Unkarista yksinvaltaista ja Orbánin korruptoitunutta lähipiiriä palvelevaa järjestelmää. EU-varoja on kanavoitu merkittävästi johdon taskuihin. Oikeusvaltion tilaa on heikennetty viemällä tuomioistuinlaitokselta itsenäisyys ja lakkauttamalla median vapaa toiminta.

– EPP:n tarkoitus on koota yhteen maltillisia keskustaoikeistolaisia ryhmiä, jotka uskovat Euroopan ideaan. Radikalismi ja Orbanin harjoittama kansalaisten yksilönvapauksien sorto eivät tähän yhtälöön sovi, Sarvamaa sanoo.