Petri Sarvamaa: EU:n turvapaikkavirasto vastuuseen väärinkäytöksistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mepin mukaan on pidettävä huoli, että yhteisten rahojen käytön läpinäkyvyys turvataan.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok, EPP) mukaan EU:n turvapaikkavirasto pitää asettaa vastuuseen väärinkäytöksistä.

Euroopan parlamentti äänestää vuoden 2017 vastuuvapauksien myöntämisestä Strasbourgin täysistunnossa tiistaina.

Parlamentin pääneuvottelijana EU:n erillisvirastoja koskevissa mietinnöissä toimiva Sarvamaa ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastustuomioistuimen raportin pohjalta vuodelle 2017 kaikille virastoille tilikirjojen laillisuuden ja säännönmukaisuuden osalta.

Poikkeuksena on Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO, jolle esitetään vastuuvapauden lykkäämistä johtuen epäsäännönmukaisuuksista viraston budjetin täytäntöönpanossa.

– Pakolaiskriisi on ravistellut Eurooppaa jo vuodesta 2015. Vaikka kriisi tuntuu tilastojen valossa olevan hallinnassa, on meidän edelleen varmistettava turvapaikkajärjestelmän kestävyys uusien kriisien välttämiseksi. Juuri siksi EU-budjetista käytettävät varat on käytettävä tehokkaasti, ja yhteisten varojen väärinkäyttö tulee estää, Sarvamaa painottaa tiedotteessa.

– EU:n budjetista käytetään 2,35 miljardia euroa 32 EU-viraston toimintaan, joten meidän on varmistettava rahankäytön tuloksellisuus ja tehokkuus, Sarvamaa korostaa.

Vastuuvapausprosessi on olennainen osa EU:n toiminnan läpinäkyvyyden ja veronmaksajien rahojen demokraattista valvontaa.

– Kysehän ei ole mistään vapauden antamisesta vastuusta, vaan pikemminkin päinvastoin. Parlamentti valvoo, että eurooppalaisten veronmaksajien varoja käytetään vastuullisesti, Sarvamaa toteaa

– Euroopan parlamentilla on yksinoikeus vastuuvapauksien myöntämiseen. Meidän on pidettävä huoli, että EU:ssa turvataan yhteisten rahojen käytön läpinäkyvyys ja sääntöjenmukaisuus.

Parlamentti myöntää, lykkää tai hylkää vastuuvapaudet instituutioiden ja virastojen budjetin käytöstä tietyn tilikauden ajalta. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen kyseessä olleen tilikauden asioihin ei enää palata ilman erityistä syytä.

Euroopan parlamentti tarkistaa erillisvirastojen lisäksi muun muassa komission ja itse parlamentin budjetin käytön.