Petri Sarvamaa: Donald Trumpin päätös on katastrofaalinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusmepit pitävät WHO:n rahoituksen katkaisemista vastuuttomana.

Kokoomuksen europarlamentaarikot Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen pitävät Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöstä keskeyttää Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoitus vastuuttomana.

– Trumpin päätös on katastrofaalinen. Maksujen keskeyttäminen pandemian keskellä on vaarallinen askel väärään suuntaan ja sillä on lamaannuttava vaikutus WHO:n kykyyn toimia, Petri Sarvamaa toteaa.

– Koronavirus leviää nyt nopeasti monissa kehittyvissä maissa eikä näiden maiden terveydenhuoltojärjestelmä pysty vastaamaan viruksen aiheuttamaan uhkaan. Tällaisessa tilanteessa WHO:n rahoitusta pitäisi nimenomaan lisätä, eikä jättää haavoittuvimmassa asemassa olevia oman onnensa nojaan, hän sanoo.

Viime vuonna Yhdysvaltain rahoitus WHO:lle oli noin 364 miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia WHO:n vuosibudjetista. Kokoomusryhmä on jättänyt aiheesta EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa se vaatii EU-maita lisäämään vastuutaan WHO:n rahoituksesta sekä kokoamaan samanmielisistä teollisuusmaista koalition, jonka tuella järjestön toimintaedellytykset pystytään turvaamaan.

Euroopan komissio ilmoitti jo helmikuun lopulla lisäävänsä tukeaan WHO:lle yhteensä 114 miljoonalla eurolla. Kokoomuksen EU-edustajien mukaan WHO:n rahoituksen pelastavaan koalitioon voisi lähteä mukaan myös joitakin Yhdysvaltain osavaltioita.

– Olemme jo ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä nähneet, että vaikka Donald Trumpin johtama liittovaltion hallinto viittaa kintaalla tieteelle ja kansainväliselle yhteistyölle, löytyy Yhdysvalloista monia osavaltioita, jotka ovat valmiita paikkaamaan vahinkoa. Näin toivottavasti myös nyt. Kun Yhdysvallat vetäytyy kuoreensa, EU:lle on tarjolla tilanteen ratkaisemisessa johtava rooli, joka kannattaa ottaa, Henna Virkkunen sanoo.

Kokoomusmeppien mukaan pandemian jälkipyykki pitää aikanaan pestä ja kansainvälistä varautumista sekä tiedonkulkua parantaa, jotta nyt nähty tilanne ei enää toistu.

– Viimeistään koronakriisi on osoittanut että tarvitsemme paljon vahvemmin resursoidun ja toimivaltaisemman WHO:n tulevaisuudessa globaaleista terveysuhista selvitäksemme. Ne tulevat lisääntymään kasvavan matkailun ja ilmastomuutoksen myötä. Uuden, vahvemman globaalin terveystoimijan luominen WHO:ta vahvistamalla tulee olla EU:n globaalipolitiikan keskiössä, Sirpa Pietikäinen katsoo.