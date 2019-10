Petri Honkonen vaatii ”mummolamaista” otetta perhepalveluihin

Petri Honkonen toivoo selvitystä siitä, miten valtiovalta voisi tukea vapaaehtoisesti luotua sijaismummotoimintaa.

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) vaatii ”mummolamaista” otetta kaikkiin perheiden palveluihin lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi.

– Lasten ja perheiden tulee tuntea joka paikassa itsensä yhtä tervetulleeksi kuin olisi mummolaan tullut. Että heistä välitetään ja heidän tarpeensa huomioidaan, Honkonen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa perhekeskukset on ulotettava joka kuntaan Suomessa. Niiden rinnalle Honkonen esittää matalan kynnyksen ”nettisossua”, jossa ihmiset voisivat saada tarvittaessa nimettömänä apua.

Hänen mukaansa nyt monet perheet peittelevät ongelmiaan leimautumisen pelossa. Myös jonotusajat palveluihin ovat usein pitkiä.

– Matalan kynnyksen palveluna tällainen neuvonta olisi yksi konkreettinen tapa auttaa perheitä. Aiempina vuosina joissain kunnissa kokeiltua neuvontaa tulisi laajentaa koko maahan, Honkonen toteaa.

Perheille on Honkosen mukaan tarjottava myös lisää kotiapua. Arjessa selviytymistä voitaisiin hänen mukaansa tukea myös palvelusetelillä, joka myönnettäisiin perheelle heti lapsen synnyttyä. Sitä voisi käyttää esimerkiksi siivousapuun.

Honkonen myös toivoo, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) selvittäisi, miten valtiovalta voisi tukea vapaaehtoisesti luotua sijaismummotoimintaa.

– Maa on pullollaan lapsia ilman mummoja ja vaareja ja lapsenlapsettomia isovanhempia. Kummimummit ja -vaarit tekevät arvokasta työtä lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi jo nyt. Heidän työtään tulisi tukea ja saada yhä useampi ikääntyneempi ihminen mukaan, Honkonen sanoo.

Julkisuudessa viikonloppuna esillä olleen kotihoidontuen poistamisen yli 3-vuotiailta sisaruksilta Honkonen torjuu.

– Hallitusohjelmassa on sovittu, että kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena. Tästä pidetään kiinni. Nyt voimavarat olisi laitettava yhdessä sellaisen perhevapaauudistuksen tekemiseen, joka on perheille parannus, ei heikennys. Perheillä on myös tulevaisuudessa oltava vapaus itse valita, miten lastenhoidon järjestävät. Tarvitaan ratkaisuja, joilla yhä useammalla vanhemmalla on mahdollisuus esimerkiksi osa-aikatyöhön.

Honkonen myös muistuttaa, että hallitusohjelmassa on sovittu selvitettävän mahdollisuus maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.

– Tätä selvitystyötä on syytä kiirehtiä, Honkonen sanoo.