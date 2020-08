Petri Honkonen: Tämä on keskustan ongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtajaehdokkaan mielestä uudistuslinja on esiteltävä tämän vaalikauden aikana.

Keskustan puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja Petri Honkonen katsoo, että laskenutta kannatusta pitää nostaa puhumalla puolueen tavoitteista.

– Keskeinen ongelmamme on, että tyydymme reagoimaan etujärjestöjen ja muiden puolueiden esityksiin. Keskustan tulee olla yhteiskuntaa aloitteellisesti uudistava puolue, jonka johdolla ikäihmisistä huolehditaan, työttömyys käännetään laskuun, syntyvyys kääntyy nousuun ja nuorten sukupolvien köyhtyminen ehkäistään. Keskustan pitää olla voimakas koskivene eikä ajopuu, jotta saisimme ihmiset kyytiimme, Honkonen toteaa blogissaan.

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kannatuskyselyssä keskustan kannatus oli 10,5 prosenttia. Pudotusta edelliskuusta oli 0,9 prosenttiyksikköä. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan puolue on jämähtänyt yhdentoista prosentin puolueeksi.

– Syy tilaamme löytyy, kun katsomme taaksepäin. Keskustan strateginen johtaminen on laiminlyöty. Tämän haluan vihdoinkin muuttaa. Puolue on hallitusvuosina omistautunut hallituspolitiikan tekemiseen, oppositiossa taas on valmistauduttu vaaleihin ja hallitustyöhön. Kestävä kannatus edellyttää parempaa, Honkonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa strategiseen johtamiseen kuuluu kansalaisten tarpeiden ja maailman muutoksen ymmärtäminen.

– Keskustan pitää myötäelää kansan arkea ja huolia. Tähän eivät parhaatkaan mainos- tai viestintätoimistot pysty, vaan meidän on mentävä ihmisten pariin itse.

Honkosen mielestä populistit ovat saaneet tilaa, kun perinteiset puolueet eivät ole esittäneet vaihtoehtoja kehitykselle, jossa markkinavoimat nähdään isäntinä ja päättäjät juoksupoikina.

– Elinkeinoelämän akuutteja tarpeita on kunnioitettava, mutta ne eivät riitä asialistaksi. Näkymä, jossa hyväosaisten elämä on alati leveämpää, Suomi näivettyy ja tavallinen kansalainen polkee paikoillaan, ei ole hyväksyttävä. Keskustan on aika tämä sanoa, ja tarjota vaihtoehto koko Suomen vaurastuttamiseksi.

– Keskustan pitää vastata koko maassa näkyvään kuntien tuskaan, kukaan muu ei sitä nimittäin tee. Hyvinvointi-Suomi ei kestä, jos sen ytimen annetaan olla kuralla. Kun kannattajamme katsoo kotiseutunsa väheneviä palveluita, eivät hokemat aluepolitiikasta riitä

Honkosen mukaan on myönnettävä, että aluepolitiikan kehittäminen on laiminlyöty.

– Hyvää tehdään, mutta pensseli on pieni. Loputon puolustustaistelu ei pääty voitokkaasti. Meidän on aika mennä eteenpäin.

Hänen mielestään uudistamista kaipaa myös talous- ja työllisyyspolitiikka.

– Onko työreformin jälkeen Suomessa esitetty suurta ja selkeää uudistusohjelmaa työelämään, sosiaaliturvaan ja talouteen? Ei ole. Keskustalle tarjotaan aloitteentekijän paikkaa. Yli vaalikausien tähtäävä uudistuslinja on esiteltävä jo tämän vaalikauden aikana.