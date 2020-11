Petri Honkonen: Miesten syrjinnän on loputtava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustapoliitikon mielestä miesten kohtaamista ongelmista ei puhuta riittävästi.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Petri Honkonen vaatii miesten syrjinnän lopettamista tasa-arvokeskustelussa. Hänen mukaansa miesten kohtaamista suurista ongelmista ei puhuta riittävästi, vaikka epäkohdat ovat laajoja ja jatkuneet vuosikymmenestä toiseen.

– Useimmiten juuri miehet syrjäytyvät, alkoholisoituvat ja joutuvat vankilaan. Myös miesten elinikä on naisia lyhyempi, Honkonen perustelee tiedotteessa.

Honkosen mukaan myös isien asema huoltajuusriidoissa on liian heikko. Hänen mukaansa kyseessä on ongelma, jota on hyssytelty liian pitkään.

– Kyse on rakenteellisista tasa-arvo-ongelmista, jotka ovat miehiä painaneet alas liian pitkään, hän jatkaa.

Honkonen korostaa, ettei tarkoita kannanotollaan sitä, että naisten kohtaamista tasa-arvo-ongelmista vaiettaisiin tai että niitä väheksyttäisiin. Hänen mukaansa työn naisten kohtaamien ongelmien, kuten esimerkiksi häirinnän lopettamiseksi on jatkuttava. Hän haluaa kuitenkin korjata tasa-arvokeskustelun vinouman ja uudistaa tasa-arvopolitiikkaa huomioimaan myös miesten kohtaamat ongelmat.

– Naisten kohtaamien isojen ongelmien, kuten häirinnän sekä urakehitykseen ja palkkaukseen liittyvän syrjinnän rinnalle on tuotava myös miesten kohtaamat ongelmat. Tarvitaan reilua tasa-arvopolitiikkaa, Honkonen sanoo.