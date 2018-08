Petri Honkonen: Lasten kanssa työskentelevillä ei voi olla rikostaustaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on lainsäädännössä porsaanreikä, joka mahdollistaa sen, että terveydenhuollon 24 000 itsenäiseltä ammatinharjoittajalta ei tarkisteta rikostaustoja.

– Meillä on siis tuhansia itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa, mutta joiden taustoista kukaan ei tiedä mitään, toteaa kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.).

Ylen MOT julkaisi torstaina artikkelin, jossa kerrotaan lainsäädännössä olevasta epäkohdasta.

– Vanhemmat luottavat näihin ihmisiin ja ihmiset muutenkin luottavat terveydenhuollon ammattilaisiin. Kuitenkaan nämä itsenäiset ammatinharjoittajat ovat iso joukko, joiden rikostaustoja ei tarkisteta, toisin kuin työ- ja virkasuhteessa olevien henkilöiden, joiden taustan Valvira tarkistaa, jos he työskentelevät lasten ja nuorten kanssa, Honkonen toteaa.

– Kun kyse on lapsista, lasten hoitamisesta ja lasten ja nuorten kanssa työskentelystä on ensiarvoisen tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat 100-prosenttisen luotettavia eikä heillä ole vaikkapa pahoinpitelytuomiota tai muuta rikostaustaa. Rikostaustojen tarkistaminen kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä on ehdottoman välttämätöntä, Honkonen toteaa.

Hän vaatii korjaamaan tämän puutteen lainsäädännössä välittömästi.