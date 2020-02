Petri Honkonen: Ilmastopolitiikka kaipaa arkijärkeä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kunnianhimo ei saa tarkoittaa sitä, että Suomi ampuu itseään jalkaan.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Petri Honkonen vaatii tiedotteessaan realismia hallituksen ilmastopolitiikkaan. Honkosen mukaan Helsingin Sanomien perjantaina julkaisema artikkeli hallituksen kiistasta sai aikaan eriskummallisen keskustelun Suomen ilmastopolitiikan kunnianhimosta.

HS kertoi perjantaina, että vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo marssi ulos pääministerin virka-asunnosta Kesärannasta Vuosaaren ilmastokokouksen jälkeen 2. helmikuuta 2020. Vihreiden ulosmarssin syynä oli Ohisalon ja keskustan Katri Kulmunin välinen kiista maankäyttösektorin ilmastonieluista.

Honkosen mukaan vastuullisten päättäjien on erityisesti ilmastopolitiikassa puntaroitava, mitä tehtävät toimet tarkoittavat ihmisten ja yritysten arjessa kautta Suomen.

– Siksi ”kunnianhimo” tarvitsee rinnalleen roimasti realismia ja tässä nimenomaisessa asiassa arkijärkeä. Suomen on tehtävä osansa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta se ei voi eikä saa ainakaan Keskustan mielestä tarkoittaa sitä, että ammumme itseämme samalla jalkaan, Honkonen sanoo.

– On tehtävä sellaista politiikkaa, jolla samaan aikaan vähennetään päästöjä, luodaan uutta työtä ja yrittäjyyttä Suomeen ja joka on reilua ja oikeudenmukaista koko Suomen ja kaikkien suomalaisten kannalta. On myös tärkeää, että ilmastopolitiikassa rahat käytetään tehokkaasti mahdollisimman vaikuttaviin toimiin, ei julkisuuteen päin ”kunnianhimoiselta” näyttäviin toimiin.

Honkosen mukaan Hallituksen ilmastoneuvonpidossaan yhdessä sopimat toimet tähtäävät siihen, että saastuttavat fossiiliset polttoaineet korvataan mahdollisimman laajasti kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla ja puhtailla ratkaisuilla. Esimerkiksi turpeen osalta tarvitaan kuitenkin realismia.

– Turpeen osalta on myös yhdessä sovittu suunnitelma olemassa. Minkäänlaista realismia ei kuitenkaan ole, että turpeen poltto lopetettaisiin sormia napsauttamalla tässä ja nyt. Se jättäisi satojen tuhansien suomalaisten kodit kylmiksi. Vastuullisten päättäjien kun on myös puntaroitava, mistä alalla työskentelevät saavat jatkossa toimeentulon itselleen ja läheisilleen, Honkonen sanoo.