Peter Östman: Uhkaukset eivät saa vaikuttaa eduskunnan päätöksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan korkea irtisanomiskynnys on on yksi syy Suomen alhaiselle työllisyysasteelle.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman pitää tärkeänä sitä, että työllistämisen kynnystä madalletaan yhä pienissä yrityksissä.

– Monissa pienyrityksissä tarvittaisiin enemmän työntekijöitä. Palkkauspäätöstä pysyvään työsuhteeseen ei kuitenkaan uskalleta tehdä sen vuoksi, että irtisanomiskynnys koetaan liian korkeaksi, Östman kirjoittaa Pohjalaisessa.

Hallitus esitti torstaina palkansaajajärjestöille ratkaisuehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan irtisanomislaista. Uudessa ehdotuksessa on luovuttu yritysten henkilörajasta, jonka alittuessa työntekijöitä voitaisiin irtisanoa henkilöperusteisesti helpommin kuin suuremmissa yrityksissä. Monet ammattiliitot ilmoittivat perjantaina keskeyttävänsä poliittiset työtaistelutoimet.

– On ymmärrettävää, että irtisanomissuojan keventäminen pelottaa monia. Suomessa henkilöperusteinen irtisanominen on kuitenkin kansainvälisesti vertaillen hyvin vaikeaa. Se on yksi syy Suomen alhaiselle työllisyysasteelle.

– Työllisyyden merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja toimintojen turvaamisessa on keskeinen, Östman kirjoittaa.

Ammattiyhdistysliike on vastustanut kiivaasti hallituksen esittämää irtisanomislakia. Östman muistuttaa, että perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.

– Mikään eduskunnan ulkopuolinen taho ei voi, eikä saa määrittää minkälaisia lakiesityksiä hallitus saa valmistella ja tuoda eduskuntaan. Kansaa edustava eduskunta päättää, mitkä näistä esityksistä lopulta hyväksytään ja missä muodossa. Mitkään uhkaukset eivät saa vaikuttaa siihen, mitä päätöksiä eduskunta tekee, Östman kirjoittaa.