Peruutukset seisauttavat yhden Lapin matkailun valttikortin

Jäänmurtaja Sampo on yksi Lapin kansainvälisesti tunnetuimmista matkailunähtävyyksistä.

Kemin matkailun ja koko Lapin pitkäaikainen valttikortti, jäänmurtaja Sampo, joutuu perumaan joulu-tammikuun ja mahdollisesti koko talven risteilyt.

Kemin Matkailu Oy:n omistama Sampo on yksi Lapin kansainvälisesti tunnetuimmista matkailunähtävyyksistä. Risteilyjä on tehty jo vuodesta 1988 alkaen.

– Joulu- ja tammikuu on erittäin tärkeitä matkailu kuukausia, ja niiden väliin jättäminen tietää useamman miljoonan liikevaihdon laskua, matkailuyhtiön toimitusjohtaja Susanna Koutonen kertoo.

Päätös pohjautuu varausten peruuntumiseen.

– Alkuvuodesta varauksia tuli hyvin, sitten korona pysäytti myynnin ja nyt lopuksi matkustusrajoitukset aiheuttivat peruuntumisaallon. 98 prosenttia Sammon asiakkaista tulee ulkomailta. Ryhmien lisäksi risteilyillä käy paljon yksittäisiä matkailijoita, jotka saapuvat lähes 60 eri maasta. Epävarmuus lennoista sekä yli 72 tuntia kestävään lomaan määrätty karanteeni iskee meidän palvelutarjontaamme rajusti, kertoo Koutonen.

Hänen mukaansa Lapin matka on monelle ns. bucket list -elämys ja Sampo on ollut monella kansainvälisellä ns. must do -listauksella mukana.

Kemissä yöpyy paljon aasialaisia matkailijoita ja Finnairin kaukolentojen supistukset heijastuvat suoraan Kemin matkailuyhtiön toimintaan.

– Jätämme vielä oven auki helmi-maaliskuun osalta, jonne osuu muun muassa kiinalainen uusivuosi. Mutta jos päivä päivältä tulee lisää varausten peruuntumisia, niin näyttää yhä todennäköisemmältä, että tänä talvena emme pääse liikenteeseen, Koutonen arvioi.

Lapissa kansainvälisen matkailun volyymi on niin suuri, että kotimainen matkailu ei millään riitä paikkaamaan sitä.

– Olemme huolissamme siitä, kestävätkö yritykset kahta taloudellisesti tiukkaa vuotta. Hallituksen tulisi nyt ottaa huomioon yritysten ja niiden työntekijöiden tukala asema. On odotettavissa, että kansainvälinen palvelujen kysyntä jää koko ensi talven huomattavasti alle normaalitason. Huolestuttavaa on myös, että ostokäyttäytyminen muuttuu, kun yhteistyökumppaneilla ja asiakkailla syntyy tarve hakea korvaavia matkustuskohteita ja palveluja muualta, sanoo Koutonen.