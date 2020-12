Perustuslakivaliokuntaa tarvitaan, korostaa keskustaedustaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluepolitikointia ei pidä sekoittaa valiokunnan työhön, sanoo Markus Lohi.

Eduskunnan perustuslakivaliokuntaa tarvitaan myös tulevaisuudessa, katsoo keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi. Perustuslakivaliokunnan roolista on käyty viime vuosien ajan usein keskustelua, viimeksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasian yhteydessä.

Lohi on istunut perustuslakivaliokunnassa yli yhdeksän vuotta, ja tällä hetkellä hän on valiokunnan varajäsen.

– Perustuslakivaliokunta on osoittanut vuosikymmenten mittaan tärkeytensä suomalaisen kansanvallan, parlamentarismin, oikeusvaltion ja kansalaisten perusoikeuksien turvaamisen kannalta, keskustaedustaja toteaa tiedotteessaan.

– Lakiesitysten perustuslainmukaisuuden arviointi etukäteen on suomalainen, kestävä tapa toimia. Se on luonut myös vakautta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Perustuslakituomioistuin tekisi tämän arvioinnin vasta jälkikäteen, pitkänkin ajan kuluttua.

Valiokunnan toimintaedellytykset huolestuttavat kuitenkin Lohea. Puoluepolitikointia ei pidä sekoittaa valiokunnan työskentelyyn, hän korostaa.

– Perustuslakivaliokunnan asema, arvovalta ja tulevaisuus ylipäätään on kestävällä perustalla, kun se tekee ratkaisunsa vain ja ainoastaan oikeudellisena arviointina. Perustuslain tulkinta on tietenkin myös arvosidonnaista. Valiokunnan tulee kyetä kuitenkin työskentelemään vailla puoluepoliittisia vaikutteita. Luottamuksessa perustuslakivaliokuntaan on kyse myös luottamuksesta eduskuntaan.

– Työmme sujuvuudelle on erittäin tärkeää, että saamme perusteelliset valtiosääntöoikeudelliset arviot, jotka eivät ole lähtökohtaisesti puoluepoliittisen arvioinnin tai kritiikin kohteena. Näin on tähän asti ollut ja näin tulee tulevaisuudessakin olla, Lohi toteaa.

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on arvioida sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta.