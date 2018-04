Valiokunta haluaa lisäselvityksen EU-notifikaatiosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustuslakivaliokunta edellytti viime kesänä, että lakiehdotusten EU-oikeudellinen arvio on tehtävä erityisen tarkasti.

Perustuslakivaliokunta päätti eilen kokouksessaan lähettää valtioneuvostolle tietopyynnön siitä, miten valinnanvapauslakiesitystä valmisteltaessa on tehty yhteistyötä EU:n viranomaisten kanssa.

Perustuslakivaliokunta edellytti viime kesänä valinnanvapauslaista antamassaan lausunnossa, että valtioneuvoston on jatkossa huolehdittava erityisen tarkasta lakiehdotusten EU-oikeudellisesta arviosta tarvittaessa yhteistyössä EU:n viranomaisten kanssa.

Hallituksen esityksessä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa arvioidaan, että notifiointi EU-komissiolle johtaisi sellaisiin lisäkysymyksiin, joihin Suomella ei ole vastauksia ainakaan ennen kapitaatiomaksuja ja muita korvauksia koskevien maakuntien päätöksien valmistumista sekä ilman toiminnan vaikutuksien arviointia.

Hallituksen esityksen mukaan valinnanvapauslain notifioiminen merkitsisi siten käytännössä lainsäädäntökehikon notifioimista, joka ei määrittele vielä tosiasiallista toimintaa tai maakuntien toimeenpanoa, joka olisi keskeistä taloudellisen toiminnan luonteen sekä EU-valtiontukitarkastelun osalta. Täten ei voitaisi vastata keskeisiin komission kysymyksiin. Näistä syistä hallitus ei pitänyt esityksen notifioimista ei pidetä perusteltuna.

Lausunto valmiiksi touko-kesäkuussa

Perustuslakivaliokunta pyytää valtioneuvostolta hallituksen esityksestä ilmenevää tarkempaa selvitystä siitä, miten nyt vireillä olevaa esitystä valmisteltaessa on tehty yhteistyötä EU:n viranomaisten kanssa.

Valiokunta pyytää myös olennaisesti tarkempaa oikeudellista tarkastelua ehdotetun järjestelmän suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn erityisesti notifikaation tarpeellisuuden näkökulmasta. Selvitykseen on valiokunnan mukaan syytä sisällyttää myös oikeusvertailevia näkökohtia ainakin niistä EU-jäsenvaltioista, joissa on omaksuttu samankaltaisia järjestelyjä. Valiokunta pyytää valtioneuvoston käsitystä lisäksi siitä, millaisia oikeusvaikutuksia erilaisilla ratkaisulla notifiointiin ryhtymisen suhteen on nyt ehdotettavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kannalta.

Perustuslakivaliokunta kuulee parhaillaan asiantuntijoita valinnanvapauslaista. Valiokunnan lausunnon arvioidaan valmistuvan touko-kesäkuussa.