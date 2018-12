”Perustuslakia rikottu” – kansanedustajalta kantelu sopimuksesta siirtolaisuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Ville Tavio (ps.) on toimittanut oikeuskanslerille kantelun YK:n siirtolaisuussopimuksen käsittelystä.

Ville Tavio toteaa, että Suomen perustuslain 94 pykälän mukaan merkitykseltään huomattava sopimus vaatii eduskunnan hyväksynnän. Tavion mukaan eduskunta sivuutettiin, kun valtioneuvosto ei perustuslain vastaisesti ole hankkinut asiaan eduskunnan hyväksyntää.

Tavio pyytääkin ”oikeuskansleria puuttumaan pikaisesti valtioneuvoston perustuslakia rikkovaan toimintaan”.

Hänen mukaansa YK:n mukaan GCM- siirtolaisuussopimus on selvästi perustuslain tarkoittamalla tavalla merkitykseltään huomattava ja niinpä se pitäisi tuoda eduskuntaan päätöksentekoasiana. Sopimustekstiin on muun muassa kirjattu kansallisten lainsäädäntöjen ”tarkistaminen” ja YK:n omassa piirissä on eri yhteyksissä korostettu sopimuksen tärkeyttä.

Suomessa on virkamiesten taholta väitetty julkisuudessa, että GCM-sopimus ei tuo uusia velvollisuuksia. Tavion mukaan nämä väitteet ovat luonteeltaan poliittisia ja opposition näkökulmien mitätöimiseen pyrkivää vähättelyä.

– Asiantuntijat ovat ymmärtääkseni yhtä mieltä siitä, että sopimus on poliittisesti sitova. On hyvin erikoista väittää sen olevan poliittisesti sitova, mutta että se ei muka kuitenkaan johtaisi lakimuutoksiin tai määrittelisi lainsäädäntöä, Tavio sanoo tiedotteessaan.

Tavion mielestä sillä, että opposition vaikutusmahdollisuuksia kavennetaan eduskunnan perustuslaillinen päätöksentekovalta sivuuttamalla, voi olla demokratiaan vakavia vaikutuksia.