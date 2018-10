Perustuslain muutoksessa ei virhettä: ”Paitsion makua, mutta maali hyväksytään”

Asiantuntijat esittivät aiemmin, että eduskunta teki ’karmean menettelyvirheen’ perustuslain muutoksessa.

Perustuslakiblogia ylläpitävät perustuslakiasiantuntijat ovat tarkistaneet videolta, miten eduskunta päätti tänään keskiviikkona perustuslain muutoksesta kiireellisessä menettelyssä.

– Tilanteessa oli paitsion makua kun puhemies pani vastakkain asian kiireelliseksi julistamisen ja lakiehdotuksen hyväksymisen lepäämään yli vaalien. Mutta äänestyksen jälkeen hän sanoi eduskunnan hyväksyneen sekä kiireellisyyden että lakiehdotuksen. Maali hyväksytään, Perustuslakitweetin ”videotuomari” kirjoittaa Twitterissä.

Perustuslakitweet-tili on Perustuslakiblogin pitäjien ja sen takana ovat perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro ja Martin Scheinin.

Perustuslakiasiantuntijat ehtivät reagoida voimakkaasti siihen, kun eduskunta tiedotti tänään, että: ”Kun ehdotus kiireelliseksi julistamisesta hyväksyttiin, perustuslain muutos katsottiin samalla hyväksytyksi.”

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) toteaa täysistunnon videotallenteella, että: ”Eduskunta julistaa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 198/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen kiireelliseksi. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 198/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsittely.”

Sama todetaan myös eduskunnan täysistunnon pöytäkirjassa.

Perustuslakiasiantuntijat pitivät menettelytapaa ensin virheellisenä.

– Nyt kyllä tapahtui karmea menettelyvirhe. Perustuslain 73 §:n 2 momentin mukainen kiireellinen menettely on kaksivaiheinen. Ensin päätetään ehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä. Sen jälkeen muutoksen hyväksymisestä 2/3 enemmistöllä, Perustuslakiblogin Twitter-tili tviittasi.

Myöhemmin perustuslakiasiantuntijat myönsivät, ettei menettelyvirhettä tapahtunut.

