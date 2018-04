Perustuslain asiantuntijoilta jopa vihreää valoa valinnanvapauslaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihmisten oikeus saada yhdenvertaisesti sote-palveluja ja lainkäsittelyn tiukka aikataulu ovat yhä ongelmia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli tänään ensimmäisiä asiantuntijoita korjatusta valinnanvapauslakiesityksestä. Valiokunta palautti lain uudelleen valmistelavaksi viime kesänä.

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessorin Mikael Hidénin mukaan lakiesitysten perustuslailliset ongelmat voivat olla kahden tyyppisiä: sellaisia, jotka voidaan hioa kuntoon normaalissa eduskuntakäsittelyssä ja sellaisia, jotka ovat lakiehdotuksen sisällön kannalta perustavaa laatua niin, ettei niitä voida muuttaa.

– Vähän olettaisin, että tässä on nyt lähinnä kyse ensimmäisen tyypin asioista. Siellä on korjattavaa, mutta ne ovat korjattavissa, Hidén luonnehti perustuslakivaliokunnan kokouksen jälkeen.

– Minun mielestäni tässä on perusrakenteiden osalta menty merkittävästi eteenpäin, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen puolestaan sanoi.

Myös julkisoikeuden professorin Juha Lavapuron näkemykset olivat samankaltaisia.

– Edistystä on tapahtunut aika merkittävästi ja keskeiset ongelmat ovat poistuneet. Jos kesäkuiselle valinnanvapausesitykselle näytettiin punaista valoa, niin nyt valo on vähintäänkin keltainen ja ehkä jopa menossa vihreän suuntaan, Lavapuro sanoi.

Sote-asiantuntijoiden lausunnot ratkaisevat

Perustuslakiasiantuntijat eivät kuitenkaan antaneet vielä lopullisia arvioitaan valinnanvapauslaista.

– Odotamme sote-asiantuntijoiden lausuntoja, mitä mieltä he ovat siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä on sosiaalisiin oikeuksiin riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja yhdenvertaisuuteen, Lavapuro sanoi.

Ojasen ja Lavapuron mukaan maakuntien erikokoisuus on asia, jonka vaikutuksesta ihmisten oikeuksiin saada riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut palvelut täytyy keskustella.

– Se on yksi ongelma, johon odotetaan sote-asiantuntijoilta käsityksiä, Lavapuro sanoi.

Lavapuro arvioi, että palveluita ei ole mahdollista taata samalla tavalla kaikissa maakunnissa, mutta erot eivät saisi olla kohtuuttomia.

– Jos lainsäätäjä pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta, ei se saisi ainakaan johtaa siihen, että eriarvoisuus kasvaa.

Uudessa esityksessä valinnanvapauden voimaantuloaikataulua on porrastettu ja Lavapuron mukaan porrastus on yksi keskeinen tekijä, joka vähentää riskejä. Hänen mukaansa täytyy kuitenkin kysyä sote-asiantuntijoilta, mutta onko porrastus riittävä.

Jos sote-asiantuntijat ovat keskenään erimielisiä, Lavapuron mielestä keskeistä on se, kuinka hyviä perusteita ja tutkimusperusteista tukea sote-asiantuntijat esittävät väitteilleen.

Verkkouutisten tietojen mukaan sote-asiantuntijat ja perustuslakiasiantuntijat ovat samanaikaisesti perustuslakivaliokunnan kuultavana ensi viikon perjantaina.

Lain käsittelyaikataulu ja maakuntavaalit ongelma

Valinnanvapauslain käsittelyaikataulu on Lavapuron mukaan ongelmallisella tavalla tiukka. Laki on tarkoitus saada käsiteltyä kevätistuntokaudella. Perälautana ovat lokakuun lopussa järjestettävät maakuntavaalit.

– Se vaarantaa sen, että asiaa ei pystytä käsittelemään riittävällä huolellisuudella. Asia on hyvin monimutkainen ja haastava, Lavapuro sanoi.

Myös julkisoikeuden professorin Markku Suksin mukaan suuri ongelma on aikataulu ja maakuntavaalit.

– Siihen nähden tässä tulee aikamoinen kiire.

Suksin mielestä hallituksen valinnanvapausesitys on odotettua parempi tällä kertaa ja siinä on vähemmän ongelmia kuin hän odotti. Hän oli valmis antamaan jopa vihreää valoa valinnanvapauslaille.

– Voi olla, että tästä syntyy valinnanvapauslain osalta valmista tällä kertaa, mutta tämä koko paketti on hyvin monimutkainen ja siihen kuuluu monta muutakin lakia, kuten maakuntalaki ja järjestämislaki. Kokonaiskuvan saaminen on hyvin vaikeaa. On ennenaikaista sanoa, mikä loppuarvio tulee olemaan.

Perustuslakivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin tänään ainoastaan valinnanvapautta. Lavapuron mukaan erikseen täytyy arvioida, miten se suhteutuu maakuntauudistukseen.

