Perusturvasta yleistuki – ”Jokainen työkeikka merkitsee lisää rahaa tilille”

Monet puolueet hakevat samankaltaista mallia. Arto Satonen uskoo, että yleistuki olisi mahdollista toteuttaa ensi vaalikaudella.

Kokoomus suunnittelee perusturvan varassa oleville työttömille sosiaaliturvauudistusta, johon haetaan mallia Isosta-Britanniasta. Kyse olisi yleistuesta, johon on yhdistetty erilaisia sosiaalietuuksia.

Yleistuki koskisi peruspäivärahan tai työmarkkinatuen varassa olevia työkykyisiä työttömiä. Uusi malli mahdollistaisi työtulojen ja sosiaaliturvan yhdistämisen joustavasti.

– Jokainen työkeikka merkitsee sitä, että aina jää omalle tilille lisää rahaa. Isossa-Britanniassa on päästy sellaiseen järjestelmään, että vaikka työtulojen kasvu vähentää sosiaaliturvaa – niin kuin pitääkin – ainakin joka kolmas punta jää itselle kaikesta työstä, kansanedustaja Arto Satonen kertoo Verkkouutisille.

Satonen johtaa kokoomuksen eduskuntaryhmän kannustinloukkutyöryhmää.

Yleinen asumistuki olisi kytketty yleistukeen, kuten Isossa-Britanniassa.

– Asumistuen tasossa huomioitaisiin, missäpäin Suomea ollaan ja mikä on asumisen hinta yleisellä tasolla, Satonen sanoo.

Satosen mukaan tukien tasoa ei ole vielä päätetty. Yleisturvan perusidea on, että jos työtön on täysin passiivinen, tukitaso on jonkin verran alempi, mutta lyhytaikaisesta työnteosta palkitaan huomattavasti enemmän kuin nyt.

– Se johtaa siihen tulokseen, että köyhyyttä pystytään vähentämään.

Yleistukeen siirtymistä esittivät myös professori Juho Saaren köyhyystyöryhmä ja OECD viimeisimmässä Suomi-raportissaan.

Satosen mukaan kokoomuksessa ei ole vielä pohdittu, mikä olisi nykyisin voimassa olevan työttömyysturvan aktiivimallin suhde yleisturvaan.

Syrjäytymisvaarassa oleville yksilöityjä ratkaisuja

Syrjäytymisvaarassa oleville pitkäaikaistyöttömille ja nuorille, jotka eivät ole päässet lainkaan työelämään, kokoomus suuntaisi osallistumistulon kaltaisen tuen.

– Heille haetaan räätälöidysti aktiivisuusmahdollisuuksia. Uskon, että on todella tärkeää, että ihmiset kokevat itsensä osallisiksi yhteiskunnassa, kun heillä on jotain järkevää tekemistä. Tästä on Tanskasta hyviä kokemuksia, Satonen sanoo.

Osallistumistulo kohdistuisi toimeentulotuen ja perusturvan varassa oleviin henkilöihin, jotka eivät kykene löytämään edes lyhytaikaisia työtehtäviä.

– Toki tavoitteena on, että esimerkiksi kuntoutumisen kautta pääsee myöhemmin normaaleille työmarkkinoille, Satonen huomauttaa.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien osalta järjestelmä säilyisi lähtökohtaisesti nykyisen kaltaisena.

– Ideana on se, että kun ansiosidonnainen työttömyys on menetetty ja tuki pienenee, niin sen jälkeen tulee yleisturvamalli voimaan.

Ansiosidonnaisen osalta järjestelmää kehitetään kuitenkin koko ajan.

– Omaehtoinen koulutus on tulossa sinne vahvasti mukaan ja työvoimatoimistojen haastattelut ja täydentävät koulutukset, Satonen kertoo.

Monet puolueet hakevat yleisturvamallia

Kokoomuksen sosiaaliturvamallia on pohdittu jo pitkään eduskuntaryhmän kannustinloukkutyöryhmässä. Mallista on keskustelu myös Suomen johtavien ekonomisten kanssa. Seuraavaksi asiaa käsitellään kokoomuksen puoluekokouksessa kesäkuussa.

– Yksityiskohtia vielä hiotaan ja puoluekokouksen jälkeen tullaan ulos sen mukaisesti, mitä puoluekokouksessa linjataan, Satonen kertoo.

Monet puolueet hakevat nyt yleisturvan kaltaista mallia.

– Uskon, että tästä on löydettävissä sellainen malli, joka olisi mahdollista toteuttaa jo ensi vaalikaudella.

Kristillisdemokraattien malli on Satosen mukaan varsin lähellä kokoomuksen mallia. Erona on se, että KD:n mallissa perusyksikkö on perhe tai kotitalous, kun taas kokoomuksen malli on henkilöperusteinen.

– Sosialidemokraateilla on todennäköisesti samansuuntaisia ajatuksia, sillä tiedän, että hekin vastustavat vastikkeetonta perustuloa. Työhön perustuva järjestelmä on perinteinen pohjoismainen tapa ratkaista näitä asioita ja mielestäni ainoa mahdollinen, jos halutaan pitää kiinni riittävästä sosiaaliturvan tasosta.

Hyvä perusturva ei voi olla vastikkeetonta

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat kannattaneet vastikkeetonta mallia.

– Olemme työryhmässä harkinneet myös vastikkeetonta mallia, mutta se ei mielestäni ole oikea tapa ratkaista asiaa.

Satonen perustelee näkemystä sillä, että jos vastikkeettoman perustulon taso on matala, niin se ei ole inhimillinen ratkaisu niille ihmisille, jotka eivät pysty hankkimaan työtuloja perusturvan lisäksi.

– Jos perustulon taso on korkea, niin kustannukset ovat mahdottomia. Se myös kannustaa vähentämään työntekoa, koska veroprogressio on korkea.

Satosen mukaan kokoomus haluaa pitää kiinni siitä, että Suomessa on hyvä perusturva, jolloin ei ole mahdollista, että tuki olisi vastikkeetonta.