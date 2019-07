”Perustuloa perustellaan nyt lomailulla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja hämmästelee opiskelijoiden lomaoikeutta koskevaa väittelyä.

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalon mukaan vilkkaana käynyt keskustelu Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL:n lomakannanotosta paljasti erikoisen piirteen perustuloa koskevasta ajattelusta.

Hän huomautti SuomiAreenassa käydyssä keskustelussa, että uudistuksen on perinteisesti kerrottu lisäävän esimerkiksi osa-aikaisen työn tekemistä ja purkavan kannustinloukkuja.

– Perustuloa on aiemmin perusteltu sillä, että se kannustaa töihin. Nyt sitä haluttiin, jotta voitaisiin lomailla. Mielestäni tässä on pieni ristiriita, Takatalo sanoi.

Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali kertoi pitävänsä ajattelutapaa itselleen vieraana.

– SYL:n kannanottoa lukiessani mietin, että asenteet ovat hyvin erilaisia. Minulle ei tulisi ensimmäisenä mieleen, että jos haluan lomalle, niin vaadin valtiota tähän apuun, Reza Abdali sanoi.

Hän ihmetteli, miksi monien katse tuntuu aina kääntyvän kohti julkista sektoria.

– Etsin itse ensisijaisesti iloa, lohtua ja turvaa perheeltä ja läheisiltä, Abdali lisäsi.

Keskustelijat painottivat, että huoli opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveysongelmista tulee ottaa vakavasti. Aihe myös kaipaisi kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mukaan nykyistä kattavampaa keskustelua julkisuudessa.

Talvitie kertoi pitävänsä samalla ongelmallisena, että esimerkiksi kaikilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta pitää lomia.

– Työelämä on monelle siirtymistä pätkätöistä pätkätöihin ilman lomaa. 2020-luvulla on entistä tärkeämpää miettiä sitä, millainen sosiaaliturva meillä on. Ihminen voi olla saman vuoden aikana opiskelija, osa-aikayrittäjä ja työntekijä, Mari-Leena Talvitie sanoi.

– Sosiaaliturvan on aina oltava kannustavaa, yksinkertaista ja osallistavaa. Tätä keskustelua olisin toivonut enemmän, Talvitie lisäsi.