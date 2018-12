Perustoimeentulotuen käytössä suuret erot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustoimeentulotuen käytössä on suuret alueelliset ja kuntien väliset erot.

Vuonna 2017 perustoimeentulotuen saajia oli eniten Kotkassa, jossa tukea sai vuoden aikana 12,6 prosenttia asukkaista, kertoo Kelan tilastollinen vuosikirja.

Seuraavaksi eniten saajia oli Vantaalla (12,2 %), Kemissä (11,6 %), Tampereella (10,9 %) ja Helsingissä (10,8 %).

Vähiten tuen saajia oli Manner-Suomen kunnista Pyhärannassa (1,7 %).

Maakunnista perustoimeentulotukea tarvittiin eniten Uudellamaalla (9 % asukkaista), vähiten Keski-Pohjanmaalla (5 % asukkaista).

Johtava tutkija Minna Ylikännö Kelasta kertoo, että alueelliset erot johtuvat ennen kaikkea eroista työttömyydessä ja asumiskustannuksissa.

– Pääkaupunkiseudulla elinkustannukset ovat muuta maata korkeammat, mikä lisää toimeentulotuen tarvetta, hän sanoo.

– Myös Tampereella asuminen on kalliimpaa kuin pienemmissä kaupungeissa. Lisäksi Tampere on kärsinyt suhteellisen korkeasta työttömyydestä. Suuri osa toimeentulotuen saajista on nuoria, joten myös väestörakenne voi osaltaan vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen, Ylikännö kertoo.

Kela maksoi perustoimeentulotukea viime vuonna yhteensä 722 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 perusosan määrä oli yksin asuvalle 487,89 euroa kuukaudessa.