Perussuomalaiset vaatii tuulivoimatukien lopettamista

PS:n mielestä teollisuuden energialeikkuri, päästökauppakompensaatio ja kaivosten sähköverokanta on säilytettävä nykyisellään.

Säilyttäminen on välttämätöntä sekä huoltovarmuuden että teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

– Suomalaisten edun mukaista on estää teollisuuttamme karkaamasta EU:n ulkopuolelle maihin, joissa ei ole joko lainkaan tai ei ainakaan EU-tasoisia ilmastopoliittisia määräyksiä, muistuttivat yritystukityöryhmän perussuomalaisten edustajat kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Ville Vähämäki.

Heidän mukaansa sähköintensiivisen teollisuuden sähköveroleikkurista on julkisuudessa täysin väärä kuva.

Energiaveroleikkurilla ei haeta omistajille lisätuottoa tai osinkoja. Energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroleikkuri otettiin käyttöön Suomessa, jotta energiaverorasitusta saataisiin lähemmäksi kilpailijamaiden tasoa.

Perussuomalaisten mukaan Suomessa olisi perusteltua soveltaa EU:n energiaverodirektiivin minimitasoja, koska teollisuutemme rakenne on koko unionin energiaintensiivisin.

– Vientiteollisuutemme rungon muodostavat metalli-, metsä- ja kemianteollisuus. Vaikka ne käyttävät paljon energiaa, niin energian käyttö Suomessa on kilpailijamaihin verrattuna tehokkaampaa ja vähäpäästöisempää. Teollisuuden sähkövero on Suomessa valitettavasti 0,69 euroa/kWh eli yli kymmenkertainen verrattuna EU:n sallimaan minimiin ja suomalaisilla kotitalouksilla yhdeksäntoista kertainen. Korkea verotaso on asetettu puhtaasti fiskaalisista syistä, sanovat Hakkarainen ja Vähämäki.

Heidän mukaansa, kun Suomen energiaveroja lasketaan lähemmäksi EU:n minimitasoa, energiaveroleikkuria ei tarvittaisi.

– Sähköveron alentamisella turvattaisiin teollisuuden, pk-sektorin ja palvelualan kilpailukyky sekä lisättäisiin kotitalouksien ostovoimaa.

Perussuomalaisten mielestä yritystukityöryhmän on yksiselitteisesti esitettävä tuulivoimatukien lakkauttamista.

– Tuulivoiman tuotantotukia ei pidä sisällyttää uusiin yritystukijärjestelmiin. Nykyisten tuulivoimasyöttötariffien maksatus on keskeytettävä siihen saakka, kunnes hallituksen päättämän terveystutkimuksen toinen vaihe on toteutettu. Vasta terveystutkimuksen jälkeen tiedämme kuinka kauas asunnoista ja eläinsuojista tuulivoimalat pitää sijoittaa, jotta asukkaiden ja tuotantoeläinten terveyttä ei vaaranneta, vaativat Hakkarainen ja Vähämäki.