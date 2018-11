Perussuomalaiset vaatii pysäyttämään valtion velkaantumisen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtaja Leena Meri huomauttaa ’syömävelan’ jäävän tulevien sukupolvien maksettavaksi.

Perussuomalaisten mukaan valtiontalouteen voitaisiin löytää satojen miljoonien eurojen säästöt karsimalla tuulivoiman tuista ja ”haittamaahanmuutosta”.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri esitteli puolueen vaihtoehtobudjettia keskiviikkona eduskunnassa. Hän huomautti, että myönteisestä talouskehityksestä huolimatta valtio joutuu ottamaan edelleen 1,4 miljardia euroa lisävelkaa.

– Perussuomalaiset haluaa lopettaa valtion velkaantumisen: lähtökohtana tulee olla, että vain sitä jaetaan, mitä on, eikä syömävelkaa oteta tulevien sukupolvien maksettavaksi. Samalla, kun jaetaan sitä, mitä on, on pyrittävä myös kasvattamaan sitä säkkiä, josta jaetaan, jotta jaettavaa olisi enemmän. Tämä tarkoittaa tuottavan suomalaisen työn ja yrittämisen edistämistä, Meri sanoi.

Hänen mukaansa kehitysavun tulisi jatkossa perustua vapaaehtoisuuteen ja ruohonjuuritason auttamiseen.

– Panostaisimme turvallisuuteen, keventäisimme verotusta ja tekisimme asumisesta ja liikkumisesta halvempaa. Tekisimme myös Suomesta vähiten houkuttelevan Pohjoismaan haittamaahanmuutolle.

– Perussuomalaiset käyttäisivät huomattavasti vähemmän rahaa kuin hallitus, mutta suomalaiselle jäisi silti paljon enemmän. Vaihtoehtomme sisältää yhteensä noin 1,4 miljardin euron säästöt, mutta nämä säästöt eivät ole tavallisen suomalaisen duunarin, yrittäjän, eläkeläisen, koululaisen, perheen tai työttömän taskuista.

Puolue alentaisi asumisen kustannuksia keventämällä lämmityspolttoaineiden verotusta, puuttumalla sähkön siirtohintojen riistovoittoihin, laskemalla kiinteistöverojen raja-arvoja ja laajentamalla muuttoavustusta. Työllisyyttä vahvistettaisiin muun muassa arvonlisäveron alarajan korottamisella.

Perussuomalaisten mukaan myös kenttäpoliiseja tulisi kouluttaa lisää.

– Emme tarvitse poliiseja Facebook-kyttäämiseen, vaan arjen turvaajia ihmisten pariin vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten torjuntaan ja tutkintaan, Meri sanoi.