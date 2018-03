Perussuomalaiset vaatii Malmin kentän säilyttämistä

Eduskunta käsitteli niin sanottua Lex Malmi -lakialoitetta täysistunnossa tiistaina.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan säätämään laki Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä, sen oheistoiminnan kehittämiseksi sekä lentopaikan kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi.

Lakialoitteen on allekirjoittanut 56 067 kansalaista.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lisäksi lakialoitetta on käsitellyt perustuslakivaliokunta. Se totesi lausunnossaan, ettei lakialoite ole ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon tai kunnan kaavoitustoimivallaan kanssa.

Kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.) ehdotti tiistaina perussuomalaisten koko eduskuntaryhmän nimissä, että Lex Malmi käsitellään eduskunnan täysistunnossa kansalaisaloitteen muodossa.

Raatikaisen mukaan asia on erittäin tärkeä koko Suomelle.

– Suurissa Euroopan kaupungeissa on kaksi kenttää huoltovarmuuden vuoksi esimerkiksi kriisitilanteessa. Malmin kentällä on merkittävä asema myös liikelentojen lentopaikkana.

Raatikainen huomautti, että Malmin kentällä on huomattava merkitys myös mahdollisissa Suomenlahden pelastusoperaatioissa.

– Malmilla on kaiken lisäksi myös kulttuuri- ja museoarvoa. World Monuments Fund on vuosina 2004 ja 2006 sisällyttänyt lentoaseman luetteloonsa sadasta maailman uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. Europa Nostra on 2016 todennut lentoaseman yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta, Raatikainen huomauttaa.

Helsinki-Malmi on ylivoimaisesi vilkkain yleisilmailukenttä Suomessa. Raatikaisen mukaan on välttämätöntä, ettei lakiehdotuksen käsittelyä enää viivytetä, vaan se käsitellään pikaisesti sekä alkuperäisessä kansalaisaloitteen muodossa.