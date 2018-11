Perussuomalaiset vaati lapsivähennyksen palauttamista

Perussuomalaiset syyttävät hallitusta kylmäkiskoisesta suhtautumisesta lapsiperheisiin.

Perussuomalaiset esittivät vaihtoehtobudjetissaan niin sanotun lapsivähennyksen palauttamista. Asiasta äänestettiin keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa.

Lapsivähennys poistui käytöstä vuoden 2018 alusta hallituksen päätöksestä. Lapsivähennystä on maksettu 50 euroa per lapsi, jos lapsella on kaksi huoltajaa. Yksihuoltajat ovat saaneet 100 euroa lasta kohden. Enimmillään tukea on maksettu neljästä lapsesta eli 400 euroa vuodessa.

– Valitettavasti hävisimme tämän äänestyksen, eikä helpotusta pienituloisille lapsiperheille ole tulossa. Hallituksen lisäksi jopa vasemmistoliitto ja äänesti esitystämme vastaan, toteaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri tiedotteessa.

– Lapsivähennyksessähän on tuloraja, joten tämä on nimenomaan pois niiltä, jotka eniten tukea tarvitsevat.

Perussuomalaiset esitti jo vuosi sitten lapsivähennyksen säilyttämistä, mutta esitys kaatui myös silloin. Perussuomalaiset syyttävät hallitusta kylmäkiskoisesta suhtautumisesta lapsiperheisiin.

– Lapsiperheköyhyys jatkaa kasvuaan talouden positiivisesta suhdanteesta huolimatta. Syntyvyys on ennätyksellisen alhaalla. Hallitus näemmä haluaa jatkaa tämän tilanteen eskaloimista, Meri toteaa.