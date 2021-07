Perussuomalaiset perustamassa EU-ryhmää Unkarin Fidesz-puolueen kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansallismieliset EU:n vastustajat kokoavat voimansa yhteen.

EU-parlamenttiin on perusteilla uusi kansallismielisten populistipuolueiden ryhmä. Toistaiseksi kyse on liittoumasta, jossa ”yhdistetään voimat”, mutta Itävallan vapauspuolueen tiedotteen mukaan tarkoitus on myöhemmin muodostaa varsinainen parlamenttiryhmä.

Liittouma ilmoittaa, että sen tavoitteena on vähentää EU-instituutioiden valtaa Euroopassa.

Suomalaispuolueista liittoumaan kuuluu perussuomalaiset. Myös Unkarin Fidesz on tulossa mukaan. Aiemmin tänä vuonna Fidesz erotettiin keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä – virallisesti Fidesz erosi, koska se ei hyväksynyt EPP-ryhmän sääntömuutosta, joka teki erottamisesta mahdollista.

Yhteensä uuteen liittoumaan on tulossa puolueita 16 maasta. Siihen liittyvät muun muassa puolalainen Laki ja Oikeus, joka on Puolan päähallituspuolue, sekä ranskalainen Kansallinen liittouma, jonka entisiä johtajia ovat äärioikeistolaiset Jean-Marie Le Pen ja Marine Le Pen.

Italiasta ovat tulossa mukaan EU-vastaiset Pohjoisen liitto ja Italian veljet. Mukana ovat myös Tanskan kansanpuolue ja virolainen Ekre. Ekren puheenjohtaja Mart Helme on muun muassa todennut, että Suomen hallituksessa istuu lukutaidottomia ja että nykyinen hallitus on punaisten kosto vuoden 1918 sisällissodan tapahtumien vuoksi.

Jos liittouma vahvistetaan EU-parlamentin ryhmäksi, siitä tulisi parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä 115 jäsenellä. Se ohittaisi renew-ryhmän, jolla on 98 jäsentä ja vihreät, jolla on 52 jäsentä. Suurimpana ryhmänä pysyisi EPP ja toiseksi suurimpana sosiaalidemokraatit.

Poliittiset puolueet eivät toimi EU-parlamentissa kansallisuuksien mukaan, vaan ne ryhmittyvät poliittisten näkemysten mukaan. Tällä hetkellä parlamentissa on seitsemän ryhmää.