Perussuomalaisten mukaan leikkauksia on tehtävä jatkossakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolue haluaa keventää verotusta ja vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa.

Perussuomalaiset ehdottaa tiistaina julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan toimia, joilla puolueen mukaan velkaantuminen saadaan loppumaan talouskasvua vauhditettua.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sekä varapuheenjohtajat Ville Tavio ja Sami Savio esittelivät vaihtoehtobudjetin tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Perussuomalaiset hakisivat säästöjä maahanmuutosta, kehitysavusta, yritystuista ja valtiohallinnon digiloikasta. Puolueen laskelmien mukaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa velkaa otetaan noin 173 miljoonaa euroa hallituksen budjettia vähemmän.

– Huoli Suomen velkaantumisesta on valtava. Eduskuntaryhmämme selkeä tahto on hillitä velanottoa nykyistä enemmän. Se edellyttää säästöjen tekemistä jatkossakin, mutta ne on tehtävä oikeudenmukaisesti, Ville Tavio sanoi.

Perussuomalaisten mukaan kotitalouksien ostovoimaa on vahvistettava talouskasvun vauhdittamiseksi.

Puolue esittää veronkevennyksiä pieni- ja keskituloisille sekä eläkeläisille. Perussuomalaiset esittää alennusta sähkön siirtohintoihin, lämmityspolttoaineen veronkorotuksen perumista, kiinteistöveron alarajan alentamista sekä muuttoavustuksen käyttöönottoa ja perintöveron alentamista.

– Lähdemme siitä, että ketään ei veroteta ankarammin, Leena Meri sanoi.

Puolue haluaa alentaa myös autoilun kustannuksia polttoaineverotusta alentamalla.

– Perussuomalaiset on yksityisautoilijoiden etuja ajava puolue, Tavio sanoi.

Perussuomalaiset esittää 50 miljoonan euron lisäpanostusta 800 poliisin kouluttamiseen ja palkkaamiseen.

– Olemme olleet erittäin huolestuneita siitä, että kenttäpoliisien määrä on ollut rajussa laskussa jo vuosikaudet. Tarvitaan runsaasti uusien poliisien kouluttamista kenttätyöhön arjen turvallisuutta takaamaan, Sami Savio sanoo.

Vaihtoehtobudjetissa osoitetaan lisärahoitusta myös keskusrikospoliisille, suojelupoliisille, hätäkeskuslaitokselle sekä rajavartiolaitokselle ja tullille.

– Näin voitaisiin ennaltaehkäistä huume- ja ihmiskauppaa sekä talousrikoksia. Samalla saisimme harmaan talouden torjunnasta merkittäviä lisätuloja valtiolle, Savio kertoi.

Perussuomalaiset osoittaisi lisäresursseja myös puolustusvoimille. Puolueen tavoitteena on nostaa reservi 350 000 sotilaaseen sekä lisätä puolustusvoimien kantahenkilökunnan määrää.

Koulutuksen rahoitusta puolue lisäisi 180 miljoonalla eurolla. Määrärahaa kohdennettaisiin esimerkiksi ammatilliseen koulutuksen laadun parantamiseen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja erityisopetukseen. Puolue esittää myös 50 miljoonan euron määrärahaa kyläkoulujen ja lähipäiväkotien turvaamiseen.

Vaihtoehtobudjetissaan perussuomalaiset esittävät myös omaishoidon tuen muuttamista verovapaaksi. Puolue poistaisi myös lääkkeiden omavastuuosuuden pienituloisilta sekä palauttaisi keliaakikkojen ruokavaliokorvaukset.

Lasten ja nuorten syrjäytymistä puolue ehkäisisi osoittamalla lisäpanostuksen vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen sekä mielenterveystyöhön ja koulukiusaamisen ehkäisyyn.