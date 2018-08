Perussuomalaiset: Budjettiriihestä löydyttävä rahaa veteraaneille

Täyden kotipalvelun ulottaminen kaikille veteraaneille maksaisi ensi vuonna noin 60–70 miljoonaa euroa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kehottaa hallitusta lisäämään resursseja veteraanien palveluihin.

Puolueen mukaan täydet kotipalvelut tulisi ulottaa kaikille sotavuosina palvelleille veteraaneille, mikä maksaisi ensi vuoden osalta noin 60–70 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä palvelua myönnetään sotainvalideille sotavammalain perusteella.

– Tässä ei ole kyse euroista vaan kunniavelasta. Veteraanien keski-ikä on jo yli 93 vuotta, joten on jo kohtuutonta erotella heidän palveluitaan sen mukaan, ovatko he saaneet vammoja sodassa. Jokainen heistä on ansainnut täydet palvelut, kansanedustaja Ritva Elomaa toteaa tiedotteessa.

Kansanedustaja Leena Meri huomauttaa, että veteraaneja on joukossamme vielä vajaat 12 000 henkeä. Seitsemän vuoden kuluttua heitä arvioidaan olevan enää noin 1500 henkeä.

– Olisi häpeällistä, jos nyt odottamalla esimerkiksi syksyyn 2019 säästettäisiin sen kustannuksella, että veteraanit vähenevät keskuudestamme valitettavan kiihtyvää tahtia. Palvelut on annettava heti, Meri sanoo.

– Nämä ovat meille arvovalintoja. Me leikkaisimme kovalla kädellä esimerkiksi laittomasti maassa olevien palveluista ja muista turvapaikkaturismin kuluista. Kunniakansalaisille eli veteraaneille pitää riittää varoja, kansanedustaja Mika Raatikainen toteaa.