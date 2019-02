Peruspalveluministeri: Etuuksien parantamiselle yksi kova ehto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Annika Saarikon mukaan palveluita on tarpeeksi, mutta ne ajoittuvat usein väärin.

Keskustan varapuheenjohtaja, peruspalveluministeri Annika Saarikko arvioi, että ensi vaalikaudella tarvitaan rahaa sekä tulonsiirtoihin että palveluihin, ja painopiste tulisi olla heikompiosaisissa.

Yhden reunaehdon hän kuitenkin asettaa.

– Ilman työllisyysasteen nostoa ei ole mitään mahdollisuuksia parantaa kenenkään etuuksia tai muuttaa palveluita laajemmiksi, Saarikko sanoo Verkkouutisten vaalipodcastissa.

Hänen mukaansa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ei ole sinällään palveluista pulaa.

– Suurin ongelma on niiden (palveluiden) heikko yhteensovittaminen ja niiden tuleminen avuksi liian myöhään. Karmein esimerkki hyvinvointiyhteiskunnasta on yksittäistapaus lapsiperheestä, jota on auttanut ehkä 40 eri ammattilaista mutta tilanne ei ole parantunut. Ei ole kysymys siitä, että palveluita olisi liian vähän, vaan ne eivät kohdistu oikea-aikaisesti, sanoo Saarikko.

Saarikko toivoo, että sote-uudistus etenee, koska ongelmia ei voi siirtää. Hän myös uskoo, että sote-uudistus voisi vähentää kuntien pakkoraossa tekemiä palveluiden ulkoistuksia.

Ministeri kuitenkin myöntää, että sote-prosessista on opittavaa: liian suuria paloja ei pitäisi kerralla nielaista. Seuraavaksi poliitikot tarjoilevat sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Saarikon mukaan sote pitää ensin saada eteenpäin.

– Olen sanonut, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-uudistusta ja sosiaaliturvauudistusta ei kyetä viemään eteenpäin samaan aikaan valmisteluvaiheessa. Sotessa pitää päästä toimeenpanovaiheeseen, jotta meillä on yhteiskunnallista keskustelupääomaa ja päätöksenteon voimaa ja valmistelukapasiteettia kohdata sosiaaliturvauudistus.

Annika Saarikon podcast tallennettiin 13. helmikuuta. Kahtena edellisenä sunnuntaina äänessä olivat kokoomuksen Petteri Orpo ja SDP:n Ville Skinnari.