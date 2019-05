Pertti Salolaiselle Itämerirahaston palkinto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itämerirahasto on myöntänyt Pertti Salolaiselle Lasse Wiklöf -palkinnon hänen työstään Itämeren hyväksi.

Itämerisäätiö myönsi ministeri Pertti Salolaiselle (kok.) Lasse Wiklöf -palkinnon hänen työstään Itämeren hyväksi niin kansanedustajana, ministerinä, puoluejohtajana kuin suurlähettiläänäkin.

Hän on palkinnon perustelujen mukaan korostanut toiminnassaan ympäristökysymyksiä riippumatta vallassaolijoiden mielipiteistä ja osallistunut tiukasti yleiseen keskusteluun ja pitänyt esillä Itämeren puhtautta silloinkin, kun se ei ole sopinut kaikkien intressiin.

Pertti Salolainen on WWF:n kunniaperustaja ja kunniapuheenjohtaja. Hän on myös eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän perustaja ja puheenjohtaja. Niin ikään hänelle on myönnetty Suomen Luonnonsuojeluliiton kultainen ansiomerkki.

Palkinto on 10 000 euroa ja se luovutetaan Salolaiselle perjantaina Maarianhaminassa pidettävässä Itämerisäätiön 30-vuotisseminaarissa.