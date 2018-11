Pertti Salolainen: Verekseltään paljastuneet vakoilutapaukset julki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä tiedustelutietoa on julkistettava mahdollisuuksien mukaan.

Euroopan kansanpuolue EPP:n Helsingin suurkonferenssin Kremlin trollit -väittelyssä keskusteltiin muun muassa siitä, millä tavalla pitäisi suhtautua tiedustelutiedon julkistamiseen.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen kertoo ottaneensa keskustelussa esiin tapaukset, joissa Venäjän hävittäjät ja muut sotilaskoneet loukkasivat Suomen ilmatilaa toistuvasti.

– Niin silloin otettiin käyttöön sellainen politiikka, että joka kerta kun loukkaus tapahtuu, se kerrotaan julkisuuteen heti. Siihen ne loppuivat melko tarkkaan, hän totesi.

– Otin tämän esille sen takia, että kun saadaan selvästi kiinni verekseltään vakoilu- ja muista sellaisista tapauksista, niin jos se on mahdollista, ne pitäisi aina julkistaa. Totesin kyllä, että se ei ole aina mahdollista, koska ei haluta kertoa vastapuolelle, että me tiedämme ja mitä me tiedämme ja miten olemme saaneet sen tietoomme, Salolainen jatkaa.

Salolaisen mielestä päämenettelytavan pitäisi Euroopassa olla se, että tiedustelutiedon kertomista julkisuuteen lisätään, jotta kansalaiset tulisivat paremmin tietoisiksi vakoiluun liittyvistä uhista ja vaaroista, joita on esimerkiksi yrityksissä, organisaatioissa ja viranomaisissa.

– Joka puolella tätä vakoilun uhkaa on olemassa, Salolainen totesi muistuttaen, että ulkoministeriötäkin vakoiltiin vuosia ennen kuin se paljastui.

Salolaisen mukaan väittelyyn osallistuneet asiantuntijat ja europarlamentaarikot olivat täysin samaa mieltä ja pitivät linjaa oikeana eli tietoa on julkaistava, kunhan se ei vahingoita omia intressejä.

Debatin järjesti EPP:n ajatuspaja Wilfried Martens Centre for European Studies.