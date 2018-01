Pertti Salolainen: Tiedustelulakien kiireellisyys erittäin perusteltua

Kansanedustajan mukaan kansalaisten yksityisyydensuojasta ei tingitä.

Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) pitää tärkeänä tiedustelulainsäädännön kiireellistä käsittelyä.

– Suomi on jäänyt jälkeen kansainvälisessä lainsäädäntökehityksessä. Kuvaava esimerkki on, että kun ulkoministeriötä oltiin vakoiltu jo vuosia, tieto tästä vakoilusta saatiin Suomeen ulkomailta, sanoo Salolainen tiedotteessaan ja viittaa vuoden 2013 tapahtumiin, jolloin ulkoministeriö joutui laajan verkkovakoilun kohteeksi.

Salolaisen mukaan terrorismin torjunnassa tiedustelulainsäädännön ajantasaisuus on äärimmäisen keskeistä. Kansanedustaja muistuttaa, että useissa maissa on ehkäisty terrori-iskuja toimivalla tiedustelulla, ja siksi sen päivittäminen nykypäivään vastaamaan uusia turvallisuusuhkia on perusteltua.

– On vaikea nähdä, mitä etua saavutettaisiin lykkäämällä tiedustelulainsäädännön hyväksymistä. Lakien lykkääntyessä niitä tulisi käsittelemään seuraava eduskunta, joka ei olisi itse osallistunut lakien käsittelyyn tai syventynyt niiden sisältöön. Tämä aiheuttaisi vain lisää viivästyksiä. Viivästykset taas kostautuvat heikommassa turvallisuustilanteessa, sanoo Kokoomuksen edustajana tiedustelulainsäädännön parlamentaarisessa seurantaryhmässä toiminut Salolainen.

Tiedustelulainsäädännön käsittelyn yhteydessä on esitetty huolia, joiden mukaan kansalaisten yksityisyydensuoja olisi uhattuna. Salolainen vakuuttaa, että perusoikeuksista tullaan pitämään kiinni eikä huolta ole.

– Tiedustelulainsäädäntöä varten tullaan perustamaan laajoilla oikeuksilla varustettu tiedusteluvaltuutetun virka ja uusi eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta, jotka huolehtivat tiedustelun laillisuusvalvonnasta.

– Tiedusteluvaltuutetun ja parlamentaarisen valiokunnan harjoittama tehokas seuranta ja valvonta varmistavat sen, että tiedustelutoimintaa toteutetaan kansalaisten parhaaksi. Tämän vuoksi on pidettävä huoli myös siitä, että nämä elimet saavat riittävät resurssit ja valtuudet tehtäviensä hoitoon. Kansalaiset voivat siis nukkua yönsä edelleen hyvin, mutta konnat saavat pelätä, Salolainen sanoo.