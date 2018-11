Pertti Salolainen: Suomen on pakko reagoida voimakkaasti GPS-häirintään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaiset vahvistavat kansanedustajan mukaan häirintätapauksen faktoja.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolaisen (kok.) mukaan on selvää, että Suomen on reagoitava Lapin GPS-häirintään.

Norjan puolustusministeriö on vahvistanut, että pohjoisessa Norjassa ja Suomessa Naton Trident Juncture -harjoitusten aikana loka- ja marraskuussa koettu GPS-signaalien häirintä oli lähtöisin Kuolan niemimaalta ja sen takana oli Venäjän armeija.

Pertti Salolaisen mukaan asiaa tutkitaan vielä Suomessa.

– Suomi odottaa edelleenkin näitä vahvistuksia, jonka jälkeen sitten Suomi tekee asianomaisia toimenpiteitä, hän toteaa Verkkouutisille.

Salolaisen mukaan diplomaattisia vaihtoehtoja on monia.

– Yksi on se, että kutsutaan Venäjän suurlähettiläs puhutteluun ulkoministeriöön, tehdään demarssi tästä asiasta (diplomaattinen protesti).

Salolaisen tietojen mukaan mistään toimenpiteistä ei vielä ole päätetty. Hän toteaa, että ”ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan”.

– Mutta on aivan selvää, että Suomen on pakko reagoida tässä aika voimakkaasti, Pertti Salolainen sanoo.

Moskova on kiistänyt, että sillä olisi mitään tietoa häirinnästä. Venäjän valtion median mukaan Suomi on syyttänyt tapauksesta Venäjää ilman todisteita ennen kuin asiaa on edes tutkittu.

Norjassa on kärsitty vastaavasta häirinnästä ainakin vuosi sitten Venäjän Zapad-suurharjoituksen aikana ja tämän vuoden maaliskuussa. Norjan viranomaiset syyttivät maaliskuun tapauksesta suoraan Venäjän häirintälaitteita.