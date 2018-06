Pertti Salolainen: Lännen sekaannus hyödyttää Venäjää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Pertti Salolainen (kok.) esittää on huolissaan lännen heikentyneestä ja sekasortoisesta asemasta nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

– Euroopan unionia haastetaan nyt kahdesta suunnasta: idästä ja lännestä. On selvää, että lännen sekaannus antaa Venäjälle etuja, joita se käyttää johdonmukaisesti hyväksi, Pertti Salolainen sanoi tiistaina eduskunnan ulkopoliittisessa keskustelussa.

Hän totesi, että Saksan liittokansleri Angela Merkel kuvasi G7-maiden kokouksessa Yhdysvaltain ja Euroopan yhteistyötä sekä presidentti Donald Trumpin toimintaa ”järkyttäväksi ja masentavaksi kokemukseksi”. Euroopalle tämä tarkoittaa Merkelin mukaan sitä, että maiden on ryhdyttävä toimimaan useimmissa asioissa yksin ilman Yhdysvaltain tukea.

– Edellä lainatut Merkelin sanat ovat kovaa tekstiä ja on tärkeää huomata, että emme ole ulkopuolisia. Olemme sataprosenttisesti samassa eurooppalaisessa veneessä. Suomella on kuitenkin kaksijakoinen ongelma; olemme kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa erittäin riippuvaisia hyvästä yhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa. Samalla meidän on kuitenkin oltava päättäväisiä EU:n tavoitteiden puolella, Salolainen totesi.

Ulkomaankaupasta poikkeuksellisen riippuvaisena maana Suomi tarvitsee vapaakauppaa, Pariisin ilmastosopimuksen, yhteistä turvallisuuspolitiikkaa ja jatkon Iranin ydinsopimukselle.

– On surullista, että juuri nyt kun EU:n pitäisi olla vahva ja yhtenäinen ulospäin, sitä repii Brexit, pakolaiskysymys ja Itä-Euroopan sisäiset eripuraa aiheuttavat arvoihin liittyvät ongelmat. Eurooppa tarvitsee nyt pikaisesti keskinäistä lojaalisuutta ja vahvaa harkitsevaa johtajuutta. Tässä toiminnassa Suomella on oltava keskeinen rooli, Salolainen katsoo.