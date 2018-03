Pertti Salolainen: Jos Venäjä on myrkytyksen takana, seuraukset ovat vakavat

Kansanedustaja painottaa, että vielä ei tiedetä, kuka myrkytti venäläisen kaksoisagentin.

Ison-Britannian pääministeri Theresa May kertoi eilen, että venäläisen entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkytyksessä käytettiin Venäjällä kehitettyä sotilastasoista hermomyrkkyä. Iso-Britannia vaatii Venäjältä selvitystä asiasta.

– Jos käy ilmi, että Venäjän salainen palvelu on ollut siinä takana, seuraukset ovat vakavat, kansanedustaja Pertti Salolainen (kok.) sanoo Verkkouutisille.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Salolainen painottaa kuitenkin, että vielä ei tiedetä, mistä myrkyt ovat Isoon-Britanniaan tulleet ja kuka niitä on levittänyt.

– Jos myrkkyä on joutunut vääriin käsiin jostain syystä, ja se on sitä kautta kulkeutunut Britanniaan, niin se vähän muuttaa tilannetta. Meillä ei ole tietoa siitä, kuka on myrkyttäjä. Sen takia Britanniassa odotetaan Venäjän vastausta, Salolainen jatkaa.

Iso-Britannia vaatii Venäjältä tänään puoleen yöhön mennessä selvitystä, miksi hyökkäyksessä käytettiin Venäjällä valmistettua hermomyrkkyä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi Sputnikin mukaan tiedotustilaisuudessa, että Venäjä on pyytänyt itselleen myrkytykseen käytettyä ainetta, jotta Venäjän asiantuntijat voisivat analysoida sen. BBC:n mukaan Lavrov on sanonut, että Venäjä ei vastaa Britannian uhkavaatimukseen ennen kuin se saa aineen tutkittavakseen.

Salolaisen mukaan on mahdollista, että Venäjä ei vastaa Ison-Britannian vaatimukseen, jos Venäjän johto katsoo, että he eivät ole myrkytyksen takana.

– Jos he vastaavat, syntyy mielikuva, että he olisivat jollain tavalla tässä mukana. He ovat tähän asti todenneet jo, että he eivät ole tätä tehneet, Salolainen sanoo.

EU-tasoiset sanktiot voisivat vaikuttaa Suomeen

Pääministeri Theresa Mayn mukaan Britannian on oltava valmis ryhtymään ”paljon laajempiin toimiin” keskiviikkona, mikäli Venäjä ei anna riittävää vastausta. Toimet voisivat Salolaisen mukaan olla ”aika vakavia”.

– Voisin kuvitella, että sillä olisi joksikin aikaa vaikutusta ainakin diplomaattisuhteisiin. Ne voivat olla myös taloudellisia sanktioita, Salolainen pohtii.

Salolainen arvioi, että jos taloudellisia sanktioita asetettaisiin ja niistä tulisi vielä EU-tasoisia, niin silloin niillä voisi olla jotakin vaikutusta Suomeen.

Salolainen korostaa kuitenkin, että kyse on pelkästä spekulaatiosta.

– Keskeisin viestini on, että emme tiedä, kuka on myrkyttäjä. Vasta kun tiedämme sen, voimme arvioida asiaa perusteellisemmin, Salolainen toteaa.

Venäläinen Skripal ja hänen tyttärensä löydettiin penkiltä Salisburyn keskustasta Isossa-Britanniassa reilu viikko sitten. Kummatkin ovat kriittisessä tilassa sairaalassa.