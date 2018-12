Pertti Salolainen: Japanin päätös valaanpyynnistä tuomittava jyrkästi

Japani ilmoitti keskiviikkona, että maa vetäytyy Kansainvälisestä valaanpyyntikomissiosta (IWC) ja aloittaa kaupallisen valaanpyynnin 30 vuoden tauon jälkeen, kertoo muun muassa BBC.

Japanin hallituksen mukaan valaanpyynti alkaa heinäkuussa. Pyynti on rajoitettu vain maan aluevesille.

– Tämä on järkyttävä hämäys, sillä valaat liikkuvat koko Tyynenmeren alueella ja tietenkin myös Japanin alueen kautta, ympäristön ja luonnon puolestapuhujana tunnettu Kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen sanoo twiitissään.

Tähän asti valaanpyynti on ollut sallittua Norjassa ja Islannissa. Nyt Japani liittyy näiden maiden joukkoon.

– Suomen hallituksen on tuomittava jyrkästi Japanin päätös. Norja ja Islanti samassa seurassa Atlantilla, Salolainen sanoo.

#Japanin #Valaanpyynti jatkuu sen omilla vesillä. Tämä on järkyttävä hämäys sillä valaat liikkuvat koko Tyynen meren alueella ja tietenkin myös Japanin alueen kautta.Suomen hallituksen on tuomittava jyrkästi Japanin päätös. Norja ja Islanti samassa seurassa Atlantilla.

#Japans continuing #Whaling cannot be accepted. EU must condemn it clearly.

— Pertti Salolainen (@Psalolainen) December 26, 2018