Pertti Salolainen ja Maija Perho kokoomuksen kunniajäseniksi

Kokoomus on kutsunut Maija Perhon ja Pertti Salolaisen puolueen kunniajäseniksi. Tunnustukset myönnettiin kokoomuksen puoluekokouksessa Turussa.

Maija Perho toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1991–2007 ja sosiaali- ja terveysministerinä 1993–2003. Hän oli kokoomuksen puoluesihteerinä vuosina 1995–1999.

Perho kertoi rekrytoineensa aikoinaan kokoomuksen jäseniksi sekä presidentti Sauli Niinistön että puheenjohtaja Petteri Orpon.

– Meillä oli monta tiukkaa paikkaa laman jälkisiivouksen aikana. Tuolloin oli antoisaa tutustua kokoomusväkeen ja monenlaisiin ihmisiin. Vaati se toki myös veronsa ja välillä tuli nukuttua aika vähän, Perho sanoi.

Pertti Salolainen on toiminut kokoomuksen puheenjohtajana vuosina 1991–1994 ja ministerinä 1987–1995. Hänet valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan vuonna 1970.

Salolainen on työskennellyt myös toimittajana ja suurlähettiläänä. Hän korosti Euroopan unionin merkitystä Suomen turvallisuudelle.

– Meillä on tällä hetkellä Euroopassa suuria haasteita. On tehtävä kaikki voitavamme, jotta EU säilyy vahvana ja toimintakykyisenä. Se on turvallisuustekijä epävakaassa maailmassa, Salolainen totesi.

Kunniajäseneksi kukitettu Pertti Salolainen: Politiikka on nykyään ruusuista aikaa, kun vertaa taistolaisvuosiin ja taisteluun kommunismin uhkaa vastaan! Antaa perspektiiviä! #kokoomus #puoluekokous — Arto Satonen (@artosatonen) June 10, 2018