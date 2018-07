Pertti Salolainen: EU on kriisissä, aikaa ei ole hukattavissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toivoo Suomen olevan tiiviisti mukana EU:n vahvistustyössä.

Kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen on huolissaan EU:n asemasta nykyisessä maailmanpolitiikan tilanteessa. Salolaista huolestuttaa erityisesti Venäjän ja Yhdysvaltain samankaltainen politiikka EU:ta kohtaan.

– On totuttu että Venäjä harjoittaa EU:ta kohtaan hajota ja hallitse politiikkaa. Nyt itäisten haasteiden lisäksi on tullut läntinen haaste, kun Yhdysvaltain presidentti (Donald) Trump on alkanut noudattamaan samaa hajota ja hallitse -politiikkaa, kansanedustaja kertoo tiedotteessa.

Salolaisen mukaan Trump on osoittanut Brexit-kannatuksellaan, Saksan liittokansleri Angela Merkeliin kohdistuneilla syytöksillään, aloittamallaan kauppasodalla ja kutsumalla EU:ta Yhdysvaltain viholliseksi, että suhde Euroopan unioniin on muuttunut.

– EU on pahassa kriisissä ja sen on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin yhtenäisyytensä vahvistamiseksi.

– Aikaa ei ole hukattavissa, Salolainen toteaa.

EU:n ongelmat eivät kuitenkaan ole kaikki Euroopan ulkopuolelta. Salolaista huolettaa myös Unkarin ja Puolan omavaltaiset tulkinnat sananvapaudesta ja oikeusperiaatteesta.

Kokoomusedustaja vaatii, että EU toimisi itsenäisesti ja vahvistaisi ulkopoliittista rooliaan. Salolainen toivoo myös Suomen osallistuvan EU:n yhtenäistämisen ja tehokkuuden vahvistamiseen.

Hänen mukaansa tärkeintä olisi keksiä ratkaisuja pakolaispolitiikkaan.

– Ellei siinä onnistuta, jäsenmaihin syntyy uusia äärioikeistolaisia liikkeitä jotka ovat myös EU-vastaisia, Salolainen arvioi.