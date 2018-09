Pertti Salolainen Airiston operaatiosta: Kyllä tässä jotain kovempaa on

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viikonvaihteessa tehty operaatio ei kansanedustajan mukaan ole tavanomainen.

Kansanedustaja Pertti Salolaisen mukaan Turun saaristossa viikonvaihteessa tehty operaatio ja siitä kuumentunut keskustelu ulkomaalaisten maakaupoista Suomessa tulee varmasti avaamaan silmiä. Salolaisen mielestä tällaisissa tapauksissa ei tule olla sinisilmäinen.

− Me emme tiedä, mitä suomalaisilla viranomaisilla on nyt tiedossaan näistä yksityiskohdista. Sen vuoksi meidän täytyy olla nyt hieman varovaisia kannanotoissamme. Joka tapauksessa eihän tämä mikään tavanomainen operaatio ole. Eihän sinne mennä kommandopipoissa tekemään tilintarkastusta tai katsomaan kirjanpitoa. Että kyllä tässä nyt jotain kovempaa on, Salolainen kommentoi Verkkouutisille.

Keskusrikospoliisin tekemä tutkinta Turun saaristossa on kuumentanut keskustelun ulkomaalaisten tekemistä tontti- ja kiinteistökaupoista Suomen strategisilla maa-alueilla. Viranomaistietojen mukaan kyse on suomalaisyritykseen liittyvästä talousrikostutkinnasta.

Medialähteiden mukaan tutkinnan kohteena oleva yritys on Airiston Helmi oy, jolla on venäläisomistus. Yhtiö on hankkinut vuosien aikana saaria säännönmukaisesti kaikkien saaristosta avomerelle johtavien syväväylien varrelta. Niiltä kyettäisiin tarkkailemaan ja tarvittaessa estämään kaikki meriliikenne Naantalin ja Turun satamiin. Verkkouutiset kertoo tapauksesta tässä.

Salolaisen mukaan hankitut kiinteistöt liittyvät Suomen strategisiin merenkulkureitteihin hämmästyttävällä tavalla.

− Ne on todella hyvin selkeästi tällaisia, jotka muodostavat ongelman siinä, jos niitä halutaan käyttää pahantahtoisesti hyväksi, Salolainen sanoo.

Ulkomaalaisten maakaupat nousivat esille hänen mukaansa myös kymmenisen vuotta sitten – aikaan, jolloin Salolainen toimi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Silloin hänen mukaansa herätti kysymyksiä, kun osan venäläisten hankinnoista katsottiin olevan läheltä Puolustusvoimien viestintäyhteyksiä.

Salolainen kertoo kutsuneensa tuolloin ulkoasiainvaliokuntaan Puolustusvoimien, Maanmittaushallituksen ja ministeriöitten edustajia kertomaan käsityksensä siitä, onko syytä huolestua meneillään olevasta kehityksestä, jossa venäläiset hankkivat kiinteistöjä.

− Silloin oli ihan selkeä vastaus, että he eivät nähneet siinä mitään turvallisuusuhkaa. Myöskin Puolustusvoimien edustaja silloin sanoi, että eivät näe siinä mitään turvallisuusuhkaa, Salolainen sanoo.

Aiheesta eduskunnan käsittelyyn tulossa oleva lakipaketti on Salolaisen mukaan ”tarpeen vaatima”.

− Toivon sen tulevan mahdollisimman nopeasti, että se ehdittäisiin käsitellä vielä tässä eduskunnassa. Samoin kuin tiedustelulait, toivon että myös ne saadaan valmiiksi myös näillä valtiopäivillä, Salolainen sanoo.