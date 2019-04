Perjantaista aurinkoinen, lämpöä jopa 16 astetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääsiäistä vietetään lämpimässä säässä.

Perjantaille on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila liikkuu kahdeksan ja kuudentoista asteen välissä. Lämpimintä on lounaassa. Yöllä lämpötila voi idässä kuitenkin laskea kolmeen pakkasasteeseen. Alueella on heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta.

Lapissa on verrattain selkeää ja poutaa. Alueella on päivällä lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Länsi-Lapissa voi esiintyä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila liikkuu viidessä ja kymmenessä asteessa. Yöksi sää kylmenee nollan ja viiden pakkasasteen välille. Alueella on enimmäkseen heikkoa länsituulta.