Perjantaina tulossa miljoonalle veronpalautuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osa jää vielä odottelemaan veronpalautuksiaan myöhemmälle syksyyn.

Verohallinto maksaa toiseksi isoimman erän veronpalautuksia henkilöasiakkaille tämän viikon perjantaina 4. syyskuuta. Veronpalautuksia saa noin miljoona asiakasta. Jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä on tiistaina 1. syyskuuta 300 000 verovelvollisella.

Veronpalautuksia maksetaan tällä viikolla yhteensä noin 850 miljoonaa euroa.

Veronpalautuksille ei ole enää yhtä yhteistä maksupäivää. Ensimmäiset ovat saaneet veronpalautuksensa jo heinäkuussa. Elokuussa veronpalautuksia sai kaksi miljoonaa asiakasta.

Veronpalautuksia tulee vielä maksuun myös lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Loppuvuoden kuukausina veronpalautusta saa vielä arviolta 400 000 henkilöä. Tarkka määrä ei ole vielä Verohallinnon tiedossa, koska kaikkien verotus ei ole vielä päättynyt.

Veronpalautuksen maksupäivä riippuu siitä, milloin oma verotus päättyy. Verotus päättyy eri asiakkailla eri aikaan. Kaikkien asiakkaiden verotus päättyy viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Nyt syyskuussa maksuun tulevat niiden veronpalautukset, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa.

Veronpalautusta ei saa, jos rahat kuluvat maksamattomiin veroihin

Veronpalautusten maksupäivinä Verohallinnon asiakaspalvelussa on yleensä vilkasta.

– Asiakkaat esimerkiksi soittavat, miksi veronpalautus ei tullutkaan tilille. Usein vastaus on, että veronpalautusta on käytetty erääntyneiden verojen maksuun tai veronpalautus on mennyt ulosotossa oleviin velkoihin, ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta kertoo.

Jos veronpalautus ei tullut tilille, oma tilanne kannattaa tarkistaa Verohallinnon verkkopalvelusta OmaVerosta.

Jotta veronpalautuksen saa tilille verotuspäätöksellä ilmoitettuna päivänä, Verohallinnolla pitää olla tiedossa asiakkaan tilinumero. Jos tilinumeroa ei vielä ole Verohallinnon tiedoissa, ei veronpalautus ehdi tilille perjantaina.

– Siitä huolimatta tilinumero kannattaa viipymättä ilmoittaa. Jos tilinumeron ilmoittaa myöhässä, veronpalautus maksetaan kyllä, mutta vasta noin viiden viikon kuluttua veronpalautuspäivästä. Maksuosoituksena palautuksen voi hakea pankista aiemmin, mutta se on pankin palveluhinnaston mukaisesti asiakkaalle maksullista, Villman kertoo.

Tilinumeron voi tarkistaa tai vaihtaa OmaVerosta kohdasta asiakastiedot.