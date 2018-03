Perintöverolle täystyrmäys: Huono vero, jonka voi välttää vain varakas

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veroasiantuntijan mielestä perintö- ja lahjaverotus on epäoikeudenmukaista.

Perintö- ja lahjavero on veroasiantuntija Janne Juuselan mukaan epäoikeudenmukainen ja huono vero.

Oikeustieteen tohtori Janne Juusela huomauttaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että

perintö- ja lahjavero poikkeaa esimerkiksi ansio­tulojen, pääomatulojen tai ­luovutusvoittojen verotuksesta siltä osin, ettei vero ole kytköksissä rahavarojen saamiseen eli verovelvollisen aitoon maksukykyyn.

– Verojen maksamiseksi verovelvollinen saattaakin joutua erityisjärjestelyihin tai jopa myymään perintönä tai lahjana saamansa omaisuuden, hän muistuttaa.

Tämä merkitsee ongelmia etenkin tilanteessa, jossa verovelvollisella ei ole käytössään likvidejä varoja, joilla verot voitaisiin maksaa.

– Sitä vastoin varakkaat verovelvolliset voivat aina valita, maksavatko he verot muista varoistaan vai haluavatko he myydä perintönä tai lahjana saamaansa varallisuutta.

Janne Juuselan mukaan perintö- ja lahjaverotus on myös kansainvälisesti poistuva veromuoto. Se tarkoittaa sitä, että vero on helppo välttää niin, että varallisuuden siirtymisajankohtana sekä perinnön tai lahjan antaja että saaja asuvat ­sellaisessa maassa, jossa ei ole ­perintö- ja lahjaverotusta.

Esimerkiksi Suomen naapureissa Ruotsissa, Virossa ja Norjassa ei ole enää perintö- ja lahjaveroa. Asuinpaikan muuttaminen on Juuselan mukaan kuitenkin käytännössä mahdollista vain varakkaille.

– Vero, joka kannustaa varakkaita muuttamaan pois Suomesta, on tietysti huono vero. Samalla se on myös epäoikeudenmukainen vero, koska sen välttäminen on mahdollista vain varakkaille kansalaisille.

Juusela tyrmää väitteet siitä, että perintö- ja lahjaverotuksesta luopuminen vähentäisi valtion verotuloja verojen vuotuisen tuoton verran.

– Perintö- ja lahja­verosta luopuminen kuitenkin laajentaisi automaattisesti luovutusvoittoverotuksen veropohjaa ja vastaavasti sitä kautta ­lisäisi valtion verotuloja, Juusela toteaa.