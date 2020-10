Perinteisen jäätelön nimi vaihtuu, alkuperäistä pidetään loukkaavana

Yhdysvaltalaisen perinteisen Eskimo Pie -jäätelön nimi aiotaan muuttaa Edy´s Pieksi, jäätelövalmistaja Dreyer’s Grand Ice Cream Holdings kertoo. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että alkuperäinen nimi aiotaan vaihtaa, koska se on koettu mahdollisesti alkuperäiskansoja loukkaavaksi.

CNN:n mukaan nimimuutos tapahtuu vuonna 2021. Alkuperäinen jäätelön nimi on ollut käytössä 100 vuotta.

Muutospäätöksen myötä aiheesta käytiin kesällä keskustelua myös Suomessa. Tuolloin Eskimo-puikkoja valmistavan Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoi Ylelle, että Eskimo-termin käyttöä tarkastellaan myös Suomessa.

