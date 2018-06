Perinteinen juhannussää luvassa: sateista ja tuulista

Maan keskiosissa sataa eniten. Sadealue leviää päivän aikana Lappiin.

Juhannuksena sataa lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sadelalue liikkuu päivän mittaan maan etelä- ja keskiosasta Lappiin. Tuuli voimistuu ja on puuskaista.

Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyyys on runsasta ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti ukkostaa. Yöstä alkaen alueen eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 9…15 astetta, yön alin noin 10 astetta. Etelän ja lännen välille enustetaan kääntyvää ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista tuulta.

Maan itäosassa ja Kainuussa on pilvistä ja aluksi ajoittain sadetta. Päivällä on sadekuuroja ja pilvipeite rakoilee paikoin, illallla mahdollisesti ukkostaa. Yöstä alkaen alueen eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15…19 astetta, yön alin lämpötila 9…14 astetta. Alueella on kohtalaista tai navakkka etelän ja idän välistä tuulta, joka on puuskaista.

Lapissa on myös saiteta. Yöllä voi myös ukkostaa Etelä-Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 10..18 astetta, lämpimintä on Keski-Lapissa. Yön alin lämpötila on 6…10 astetta. Alueella on voimistuvaa idänpuoleista tuulta.

Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa etelätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 m/s.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia itätuuli on voimakasta, ja tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.

Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 m/s.