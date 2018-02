”Perhevapaaesitys oli erittäin vahvaa yhden lapsen politiikkaa”

Keskustan kansanedustajan mukaan kaavailtu perhevapaauudistus ei olisi toiminut lapsen ja perheen näkökulmasta.

Kansanedustaja, lääkintöneuvos Niilo Keräsen (kesk.) mukaan laskeva syntyvyys edellyttää lapsimyönteisyyden edistämistä, jotta kansantaloutta voidaan pyörittää tulevaisuudessakin. Hän muistuttaa, että syntyvyys on Suomessa laskenut jo kuusi vuotta peräkkäin ja vuoteen 1990 verrattuna vuodessa syntyy yli 12000 lasta vähemmän.

– Pitääkö väestön uusiutumisesta olla huolissaan? Tähän voisi luetella monia asioita valtion suuresta velasta, tulevasta työvoimapulasta erityisesti hoiva-aloilla ja lisääntyvästä eläkevastuusta lähtien, Keränen sanoo mielipidekirjoituksessaan sanomalehti Kalevassa.

Perhevapaaesitys oli Keräsen mukaan erittäin vahvaa yhden lapsen politiikkaa, sillä tuet olisivat nousseet jonkin verran vain ensimmäisen lapsen osalta.

– Sen sijaan jo kahden lapsen perheissä – tulotasosta riippumatta – tuet olisivat laskeneet. Erityisen rajua perhetukien lasku olisi ollut pienituloisilla (perheen tulot 3 000 euroa/kk) kahden tai useamman pienen lapsen perheellä, Kelan laskelmien mukaan jopa yli 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Lapsimyönteisyyden kannalta erityisen tärkeää on hänen mukaansa perheen turvallisuus ja toimeentulo lapsen ensimmäisinä vuosina.

– Jos lapsimyönteisyyttä ja perheiden elämäntilanteita kuitenkin ajatellaan, tärkeintä on pärjääminen niinä ruuhkavuosina, jolloin lapsi tai lapsia syntyy. Tässä tarkoittamaani pärjäämiseen kuuluu taloudellisen selviytymisen lisäksi perheiden tarvitsema muukin tuki lähityhteisöltä ja myös kasvatuksen ja sosiaalityön ammattilaisilta.

Kaavailtu uudistus ei olisi Keräsen mukaan toiminut lapsen ja perheen näkökulmasta. Perheillä on hänen mukaansa oltava myös mahdollisuus valita myös lastensa hoitotapa varallisuudesta riippumatta.

– Meillä onkin laadukas varhaiskasvatus, joka on avoin kaikille, jotka sitä tarvitsevat työn tai kasvatuksellisten syiden takia. Pienituloisille se on myös suhteellisen edullinen, kun maksuja on merkittävästi alennettu tällä hallituskaudella. Osa perheistä kuitenkin haluaa valita kotikasvatuksen lasten kotihoidon tuen turvin. Tämä on myös yhteiskunnalle edullisin ”päivähoitomuoto”.